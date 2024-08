Pacho Santos lanzó preocupante advertencia tras robo de elecciones en Venezuela: “Esa es la verdad”

“Lo cierto es que Estados Unidos reconoce a Edmundo como ganador, pero aquí se necesita más que eso. Con eso no salimos adelante y con eso la democracia no vuelve. Aquí se necesitan otro tipo de medidas, no sé cuáles son, porque China la tiene clara, Rusia la tiene clara, Cuba la tiene clara, y pareciera que occidente con Estados Unidos y los otros países no la tienen tan clara y están ganando la pelea”, dijo el exvicepresidente de Colombia.