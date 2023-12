“Petro está cayendo en un juego que no debería”: Diego Santos confronta al presidente y lo acusa de enviarle su “jauría bodeguera”

“Me está hablando una persona con serios problemas mentales”

Frente a dicha réplica, Santos expresó sus sensaciones: “me está hablando una persona que tiene unos serios problemas mentales y ya, pero no le doy más vueltas (...). Mi familia sí se preocupará por eso, pero yo no le doy mayor trascendencia -y quizá sí se la debería dar-, pero, hasta el momento, estamos tranquilos. Estoy libre todavía”.

“Yo pensé, presidente Petro, que me iba a ofrecer un millón de pesos, o ser gestor de paz o embajador. Pero veo que no soy de sus afectos. Y no entiendo por qué”, escribió. No obstante, comentó que su frase tenía algo de verdad.