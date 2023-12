“No es un presidente, es un tuitero”: Diego Santos le envió mensaje al presidente Petro, tras advertencia de enviarlo a la cárcel

“Mientras uno no cometa nada ilícito, ilegal, pues uno va a estar libre. Aunque yo sí creo que este presidente está empezando a mostrar los dientes (...) pero aquí tenemos un país que debemos defender, un país en el que somos 50 millones de habitantes en el que cada vez la mayoría no quiere a este presidente y los gritos de ‘fuera Petro’ eso no es una circunstancia anómala, eso no es una cosa que está pasando de ‘higos a brevas’, sino que cada vez es más fuerte ese sentimiento”, agregó Santos en Vicky en SEMANA.