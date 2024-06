Polémica por billonarias comisiones que trabajadores pagarán a fondos privados por administrar su ahorro: “Muy altas”

Para empezar, el representante Juan Carlos Lozada recordó que ese ‘mico’ lo metieron en el Senado justo en el cierre del debate: “se iban a quedar sin quórum y, entonces, para que no se retiraran unos congresistas, decidieron aprobar ese adefesio de esa manera, pasando del 0,3 a no más del 0,7”.

A su turno, el representante Heráclito Landinez dijo que él presentó una proposición para que el porcentaje de la comisión fuera el 0,1 % mensual: “creo que lo que quedó es muy alto para administrar los propios recursos, porque no van a hacer otra cosa diferente a administrar los recursos y que les sirvan para apalancar sus propias inversiones, públicas y en el sector bancario. Creo que quedó muy alta y así lo expresé ”.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también expuso su opinión frente a las billonarias comisiones a fondos privados. “ Me deja un gran sin sabor porque es como un deja vu de lo que sucedió con la reforma a la salud . A nosotros nos señalaron de defensores de las EPS; nosotros estamos defendiendo es el sistema (....). Sorpresivamente, después de la caída de la reforma a la salud -simplemente para hacer referencia- apareció un documento de las EPS suscrito con el Gobierno nacional. Nosotros nos sentimos utilizados”.

“El crimen perfecto”

“No solamente les entrará más plata, sino que ahora no tienen que responder. Dígame si ese no es el negocio perfecto (...). Es el crimen perfecto, y un crimen que fue de alguna manera avalado por quienes decidieron pasar por encima de la deliberación e impedir que artículos como ese se pudieran revisar y modificar en favor del pueblo colombiano, que es el que termina pagando los platos rotos”, explicó Lozada.