¿Qué pasa si el presidente Petro no asiste a la instalación del Congreso de la República? “se consideran emperadorcitos”

“Pues instalamos nosotros”, dijo Chacón. “El país está por encima de las personas. El presidente, no este, sino todos, se consideran emperadorcitos, siempre, y pretenden que los empleados sean los congresistas. Y eso no puede pasar, los congresistas deben mantener autonomía y el presidente lo debe respetar”.

En ese contexto, manifestó que hay un sector de la dirigencia política del país que se opone al cambio so pretexto de un supuesto interés del presidente de querer reelegirse. “Tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican sí se reeligieron. Yo no quiero reelegirme”, enfatizó.