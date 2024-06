Salud de los colombianos, en cuidados intensivos desde que el gobierno Petro intervino las EPS: “lógica cantinflesca, alucinante”

En ‘Vicky en SEMANA’, Juvinao dijo que la respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud “es poco ética”. Y tras revelar dicho panorama, Juvinao señaló que “se están desfinanciando los tratamientos de la gente. Para este Gobierno no se trata de construir, sino de destruir a los oponentes. Pero resulta que este Gobierno se sienta a negociar con ellos. No pueden ser acuerdos por debajo de las mesa, para callar a las EPS, dándole la espalda al país. Eso en otros países y en otros congresos no estaría permitido. Yo no me puedo imaginar algo más antiético. De cambio, pocón, pocón”.