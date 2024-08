Transportadores advierten que incremento en precio del diésel tocará el bolsillo de los colombianos: “De esta forma no se puede”

De acuerdo con García, el hecho de que suba el precio del galón del diésel, hará que ello se sienta en el bolsillo de los colombianos. “Afecta a toda la economía del país; la inflación. No es solamente el paro de transportadores, sino también que el costo de vida se dispara y la industria del país no se reactiva. Estamos en una recesión económica que prácticamente hay que decirlo, porque es la verdad. La reactivación económica del país la necesitamos, pero de esta forma no se puede”, dijo el presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores.