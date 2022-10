10 consejos para el lavado de la ropa

La experta en organización Lina Fajardo dedica este video de La Magia del Orden a compartir sus mejores consejos para el lavado de la ropa. Ella comparte 10 tips ideales para quitar manchas, eliminar olores y lavar todo tipo de elementos, desde las prendas de vestir hasta las sábanas y almohadas.

¿Cuáles son las telas que se encogen?

Los consejos de Lina pueden ser aplicados a la mayoría de tipos de telas, sin embargo hay prendas de vestir que pueden necesitar aún más cuidado. Esta es la lista de telas que pueden encogerse si no son lavadas teniendo en cuenta las indicaciones de su etiqueta (para aprender cómo leer las etiquetas mira el video de La Magia del Orden):

Algodón: esta fibra se puede encoger si es lavada en agua caliente o si se seca en secadora. Lo ideal es usar agua a máximo 90°C y si es algodón de color a máximo 40°C.

Lino: en esta tela es necesario usar el ciclo delicado de las lavadoras y no usar agua caliente. Dependiendo de si el lino es de color se pueden usar solo detergentes delicados.

Lana: esta es una fibra flexible que debe ser lavada con detergentes neutros y no usar agua caliente (mayor a 40°C).

Seda: lo recomendable es lavar la ropa de seda a mano o usar el ciclo de delicados en la lavadora (con temperatura 30°C).

Mira este video y descubre más tips para el cuidado de tu ropa. La Magia del Orden es un programa semanal en el que podrás encontrar muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tu hogar.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.