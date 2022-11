Nueve consejos para mantener el carro limpio y ordenado

El desorden puede aparecer en cualquier lugar, incluido el carro. En este episodio de La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo comparte nueve consejos para reducir el caos al interior de los vehículos. También incluye una serie de tips para hacer los trayectos largos sin ningún tipo de estrés.

Kit de carretera y botiquín para el carro

Además de los consejos que Lina comparte, es importante tener en cuenta que en el carro hay elementos que siempre deben estar en orden. Entre ellos se encuentra el kit de carretera y el botiquín de emergencias.

En Colombia, según el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, el botiquín de primeros auxilios y el kit de carretera son obligatorios para transitar en las vías. Estos son los elementos que se deben tener:

Equipo de carretera:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales reflectivas triangulares con soportes.

Un extintor (hay diferentes tipos de extintores que dependen del vehículo, en el caso de automóviles, camperos y camionetas este debe ser tipo 2B-C).

Dos tacos para bloquear las llantas del vehículo.

Caja de herramientas con alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Linterna (preferiblemente que no dependa solo de pilas).

Botiquín de emergencia:

Gasas estériles.

Algodón.

Venda elástica para inmovilizar.

Micropore.

Curas.

Bajalenguas.

Tijeras.

Guantes de látex y tapabocas.

Suero fisiológico.

Yodopovidona.

Alcohol antiséptico o agua oxigenada.

Descubre más consejos para ayudar al medio ambiente por medio de la organización en este episodio de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las que comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.