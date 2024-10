Deisy Rúa Castro, una líder que innova con tecnología el sector salud en Coco Tech

Al reflexionar sobre los mentores que han marcado su carrera, Deisy destaca a todos los profesores de la universidad y a su esposo, a quien describe como “un hombre muy inteligente que me orienta y me hace creer en mí misma y me dice que todo se puede”, también menciona a su jefe Robert Parada y a Jorge Martínez, “quien me ha ayuda a enfrentar miedos”.