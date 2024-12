Sigue la pelea entre Sofía Vergara y su exnovio

Sofía Vergara vive días extraños. La revista Forbes anunció que sigue siendo la actriz de televisión mejor pagada del mundo, con ingresos de 41 millones de dólares anuales, y algunos medios destacan el gran momento que pasa la relación con su esposo, Joe Manganiello. Pero no todo es color de rosa, pues sigue más fuerte que nunca la pelea con su exnovio Nick Loeb por unos embriones congelados que dejaron en un banco especializado de California cuando estaban comprometidos y querían tener hijos. La Toti quiere destruir esos embriones, pues ella ya no tiene la intención de tener hijos con Loeb, pero él se ha aferrado a un argumento provida y pretende que los tribunales le den la custodia y lo autoricen para gestarlos en un vientre sustituto. La disputa legal lleva cinco años, y esta semana tuvo un nuevo capítulo cuando Sofía demandó a Loeb y a su abogada por, supuestamente, mentir ante el juez y ocultarle documentos de forma intencional. Al parecer, la mentira tuvo que ver con el lugar de residencia de Loeb, pues él ha intentado por todos los medios que asuma el caso una corte de Luisiana, en donde son más conservadores y seguro ganaría la pelea. Pero para eso debe demostrar que en algún momento vivió allí. Hasta ahora lleva el caso un juez de California, un estado mucho más liberal, y las autoridades no se han pronunciado respecto al último movimiento de la colombiana. En todo caso, la pelea va para largo.