Advierten sobre las consecuencias de exponer este dato en redes sociales: “Factor clave”

Puede convertirse en insumo para los delincuentes.

1 de enero de 2026, 6:44 p. m.
Lo que para muchos puede ser una publicación cotidiana y sin riesgo, como una foto del carro nuevo, una historia desde el parqueadero del conjunto o un viaje compartido en tiempo real, puede convertirse en información clave para los delincuentes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, uno de los riesgos más recurrentes está relacionado con el hurto a vehículos, especialmente cuando se publican fotografías donde la placa es visible, se geolocaliza el lugar de parqueo o se evidencia que el propietario no se encuentra en casa. “Estos son factores clave a la hora de planear hechos delictivos”,subraya la entidad.

Adicionalmente, la exposición digital también abre la puerta a otros delitos. “Compartir números de cédula, documentos visibles, carnés, tiquetes aéreos o información laboral puede derivar en suplantación de identidad, mientras que los datos familiares y financieros pueden ser usados para otro tipo de delitos”, agrega la secretaría.

Precaución

La entidad hizo un llamado a que los ciudadanos tomen precauciones. “No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”, aseguró el secretario César Restrepo.

Mensajes engañosos siguen siendo una vía rápida para comprometer teléfonos Android.
Revisar la configuración de privacidad, evitar publicar información sensible y pensar antes de compartir detalles sobre vehículos, viajes o rutinas diarias son hoy medidas básicas de prevención. Foto: Getty Images

“Revisar la configuración de privacidad, evitar publicar información sensible y pensar antes de compartir detalles sobre vehículos, viajes o rutinas diarias son hoy medidas básicas de prevención. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto”, añadió.

Recientemente, esta entidad advirtió sobre una peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

En ella, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello, utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

  • Errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.
  • Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos

“En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales”, agrega la secretaría.

