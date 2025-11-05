Suscribirse

Tecnología

Alguien más podría estar usando su cuenta de WhatsApp sin que usted lo sepa: así puede verificar si ha sido víctima de hackeo

En los últimos años, las aplicaciones de mensajería y las redes sociales se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
5 de noviembre de 2025, 12:08 p. m.
El robo de cuentas de WhatsApp está relacionado con fraude o acceso indebido a información personal.
El robo de cuentas de WhatsApp está relacionado con fraude o acceso indebido a información personal. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo gracias a su practicidad para comunicarse e intercambiar información. No solo permite enviar mensajes de texto, sino que también facilita llamadas, notas de voz, envío de archivos, fotos, videos y otros recursos que hacen posible una interacción rápida y dinámica.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, su popularidad ha llamado la atención de los ciberdelincuentes, quienes ven en esta plataforma una oportunidad para obtener datos personales y utilizarlos con fines delictivos, como suplantación de identidad, estafas, fraudes o instalación de malware, entre otros.

Uno de los riesgos más comunes es el robo de la cuenta, dado que personas con malas intenciones pueden infiltrarse sin ser detectadas. Por eso, es fundamental estar atento a señales que indiquen una posible actividad sospechosa.

WhatsApp integrará en su plataforma una nueva herramienta de detección de enlaces maliciosos, ofreciendo a los usuarios una mayor protección frente a amenazas digitales presentes en los mensajes.
Los ciberdelincuentes tienen estrategias y tácticas especializadas para poder tomar el control de cuentas de WhatsApp. | Foto: Getty Images

Algunas señales de alerta pueden ser mensajes marcados como leídos sin haberlos abierto o cambios dentro de la aplicación que el usuario no ha realizado. Estos detalles pueden ser indicios de que alguien más está accediendo a la cuenta.

Contexto: ¿Qué hacer si las conversaciones no aparecen en WhatsApp Web? Este es el sencillo truco

Otro aspecto clave es revisar las sesiones activas en otros dispositivos. WhatsApp permite vincular la cuenta en computadores u otros equipos, y es allí donde algunos ciberdelincuentes aprovechan para ingresar sin que el usuario se dé cuenta. Para verificarlo:

  • Abra WhatsApp en su teléfono.
  • Toque el ícono de los tres puntos (en Android) o vaya a Configuración (en iPhone).
  • Seleccione “Dispositivos vinculados”.

En esta sección se mostrará la lista de dispositivos donde la cuenta está activa. WhatsApp indica el tipo de dispositivo (como “Windows”, “Mac” o “Chrome”) y la última hora de conexión. Si aparece un dispositivo desconocido, es posible que alguien haya accedido sin autorización. En ese caso, lo más recomendable es cerrar esa sesión de inmediato.

whatsapp
Día a día, los usuarios intercambian información sensible a través de la aplicación de mensajería. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Además, se puede reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos, una función que añade una capa adicional de protección.

Para habilitarla: Vaya a “Configuración” > “Privacidad” > “Verificación en dos pasos”.

Allí, el usuario podrá configurar un PIN que será solicitado cada vez que se intente registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Esta medida añade una capa adicional de seguridad para proteger la cuenta de accesos no autorizados y evitar un uso indebido de la misma.

Contexto: Alerta digital: este es el país que tiene el prefijo +241 de WhatsApp; así puede bloquearlo: son llamadas spam

Cada vez es más evidente la necesidad de que los usuarios presten atención a la forma en que protegen sus cuentas en redes sociales. Estas medidas no solo aplican para los servicios de mensajería, sino también para otras plataformas que constantemente se convierten en objetivo de ciberdelincuentes que intentan acceder de manera sigilosa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

2. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

3. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

4. Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

5. Escándalo hospitalario en Estados Unidos: cientos de familias creyeron que sus seres queridos habían muerto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappMensajería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.