Tecnología

Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

Un movimiento hecho en el momento justo convirtió un escenario político incierto en una ganancia inesperada.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 11:48 p. m.
Mientras muchos dudaban del desenlace, alguien apostó y acertó antes que el resto.
Mientras muchos dudaban del desenlace, alguien apostó y acertó antes que el resto. Foto: Getty Images / Canva

La caída de Nicolás Maduro no solo sacudió el panorama político internacional, también dejó una historia que hoy despierta curiosidad en el mundo financiero digital.

Un usuario cuya identidad permanece en reserva logró transformar una apuesta arriesgada en una ganancia cercana a los 400.000 dólares, aprovechando un sistema que mezcla intuición, análisis y eventos globales. El caso volvió a poner bajo la lupa a Polymarket, una plataforma que permite ganar dinero anticipándose a hechos que aún no ocurren.

La jugada que convirtió una predicción en una fortuna

Días antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, este apostador decidió arriesgar 32.000 dólares en un escenario que muchos consideraban improbable: la salida de Maduro del poder antes del 31 de enero de 2026. Entre finales de diciembre y los primeros días de enero realizó 13 movimientos distintos, todos vinculados a la posibilidad de una acción militar estadounidense y al futuro inmediato del liderazgo venezolano.

Nicolás Maduro fue capturado por autoridades norteamericanas
Entre finales de diciembre y comienzos de enero, una serie de movimientos anticipó un desenlace que terminó pagando mucho más de lo esperado. Foto: X/@PolymarketMoney y Truth/Realdonaldtrump

Cuando el escenario se concretó, la predicción se transformó en una ganancia extraordinaria. El usuario no solo acertó el desenlace, sino que lo hizo en el momento justo, cuando el valor de esas apuestas todavía era bajo y pocos creían que el evento realmente sucedería. Esa combinación fue clave para multiplicar su inversión inicial.

Tecnología

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

Tecnología

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

Tecnología

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Tecnología

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Tecnología

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

Tecnología

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

Tecnología

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Nación

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen de Maduro

Mundo

“Era mentira”: el duro mensaje de María Elvira Salazar a Nicolás Maduro

Confidenciales

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

Cómo funciona Polymarket y por qué atrae tanto dinero

Polymarket es una página que opera como un mercado de pronósticos, similar a una bolsa, pero en lugar de acciones de empresas, se negocian resultados de eventos futuros.

Cada pregunta plantea un escenario concreto que se responde con un “sí” o un “no”, y los participantes compran participaciones cuyo valor oscila entre un centavo y un dólar, dependiendo de qué tan probable se perciba ese resultado.

A medida que más personas creen que un evento ocurrirá, el precio de esas participaciones sube. Si la predicción se cumple, cada unidad pasa a valer un dólar; si no, su valor cae a cero. Los usuarios pueden vender en cualquier momento antes del cierre del mercado, sin costos adicionales, o esperar a que se defina el resultado final.

El valor de esas participaciones cambia según lo que la mayoría crea que va a pasar.
Polymarket funciona como una bolsa, pero en lugar de empresas se apuesta por hechos que aún no han ocurrido. Foto: Polymarket

Cuando el evento se confirma oficialmente, la plataforma liquida de forma automática las ganancias y reparte los fondos entre quienes acertaron. En situaciones dudosas, un comité interno se encarga de evaluar la información disponible y cerrar el mercado de manera transparente.

Es importante tener en cuenta que los usuarios arriesgan dinero anticipando si un hecho ocurrirá o no, con la posibilidad de ganar si aciertan o perder su inversión si el resultado es distinto.

Este modelo ha convertido a Polymarket en un imán de capital. Solo en 2025, el volumen de dinero movido superó los 2.000 millones de dólares, con preguntas que llegan a concentrar decenas de millones en apuestas. Hoy circulan mercados sobre el futuro político de Venezuela, decisiones geopolíticas de Donald Trump o incluso temas de cultura pop que captan la atención global.

Más de Tecnología

Nadella enfatiza que la tecnología debe potenciar a las personas, no reemplazarlas.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

Así funciona la RAM virtual en celulares.

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Una vasija encontrada a comienzos del siglo XX guardaba más que restos humanos.

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Por qué un almacenamiento saturado provoca bloqueos y cierres inesperados

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Un estudio mide por primera vez la masa y densidad de cuatro planetas "recién nacidos" en el sistema V1298 Tau.

Científicos descubren cómo se forman los planetas más comunes de la galaxia y cambia lo que se sabía sobre su origen

Con motivo de sus 30 años, Bandai Namco inauguró una exposición en Tokio que recorre la historia y transformación del juguete.

A 30 años de su debut, los Tamagotchi vuelven a conquistar a nuevas generaciones: esta es la historia de su nombre

Noticias Destacadas