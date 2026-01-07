Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

La caída de Nicolás Maduro no solo sacudió el panorama político internacional, también dejó una historia que hoy despierta curiosidad en el mundo financiero digital.

Un usuario cuya identidad permanece en reserva logró transformar una apuesta arriesgada en una ganancia cercana a los 400.000 dólares, aprovechando un sistema que mezcla intuición, análisis y eventos globales. El caso volvió a poner bajo la lupa a Polymarket, una plataforma que permite ganar dinero anticipándose a hechos que aún no ocurren.

La jugada que convirtió una predicción en una fortuna

Días antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, este apostador decidió arriesgar 32.000 dólares en un escenario que muchos consideraban improbable: la salida de Maduro del poder antes del 31 de enero de 2026. Entre finales de diciembre y los primeros días de enero realizó 13 movimientos distintos, todos vinculados a la posibilidad de una acción militar estadounidense y al futuro inmediato del liderazgo venezolano.

Entre finales de diciembre y comienzos de enero, una serie de movimientos anticipó un desenlace que terminó pagando mucho más de lo esperado. Foto: X/@PolymarketMoney y Truth/Realdonaldtrump

Cuando el escenario se concretó, la predicción se transformó en una ganancia extraordinaria. El usuario no solo acertó el desenlace, sino que lo hizo en el momento justo, cuando el valor de esas apuestas todavía era bajo y pocos creían que el evento realmente sucedería. Esa combinación fue clave para multiplicar su inversión inicial.

Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

Cómo funciona Polymarket y por qué atrae tanto dinero

Polymarket es una página que opera como un mercado de pronósticos, similar a una bolsa, pero en lugar de acciones de empresas, se negocian resultados de eventos futuros.

Cada pregunta plantea un escenario concreto que se responde con un “sí” o un “no”, y los participantes compran participaciones cuyo valor oscila entre un centavo y un dólar, dependiendo de qué tan probable se perciba ese resultado.

A medida que más personas creen que un evento ocurrirá, el precio de esas participaciones sube. Si la predicción se cumple, cada unidad pasa a valer un dólar; si no, su valor cae a cero. Los usuarios pueden vender en cualquier momento antes del cierre del mercado, sin costos adicionales, o esperar a que se defina el resultado final.

Polymarket funciona como una bolsa, pero en lugar de empresas se apuesta por hechos que aún no han ocurrido. Foto: Polymarket

Cuando el evento se confirma oficialmente, la plataforma liquida de forma automática las ganancias y reparte los fondos entre quienes acertaron. En situaciones dudosas, un comité interno se encarga de evaluar la información disponible y cerrar el mercado de manera transparente.

Es importante tener en cuenta que los usuarios arriesgan dinero anticipando si un hecho ocurrirá o no, con la posibilidad de ganar si aciertan o perder su inversión si el resultado es distinto.

Este modelo ha convertido a Polymarket en un imán de capital. Solo en 2025, el volumen de dinero movido superó los 2.000 millones de dólares, con preguntas que llegan a concentrar decenas de millones en apuestas. Hoy circulan mercados sobre el futuro político de Venezuela, decisiones geopolíticas de Donald Trump o incluso temas de cultura pop que captan la atención global.