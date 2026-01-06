MUNDO

Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

La persona redobló la apuesta el viernes, justo antes del operativo realizado por el Ejército de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 8:11 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado por autoridades norteamericanas.
Nicolás Maduro fue capturado por autoridades norteamericanas. Foto: X/@PolymarketMoney y Truth/Realdonaldtrump

Menos de cinco horas antes de que las explosiones nocturnas sacudieran Caracas, por una operación militar llevada a cabo por militares estadounidenses para extraer a Nicolás Maduro de su residencia, una sorpresiva apuesta se llevó a cabo.

Un comerciante desconocido redobló sus apuestas de que Nicolás Maduro pronto dejaría de ser el líder del país, según un informe realizado por el Wall Street Journal.

Las apuestas en Polymarket, una popular plataforma de apuestas basada en criptomonedas, le generaron al comerciante más de USD 400.000, un retorno de la inversión de 12 veces, y alimentaron sospechas de que alguien usó conocimiento interno de la operación estadounidense de capital cerrado para obtener una ganancia rápida.

Siguen las especulaciones por una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Ahora, se apuesta al respecto en Polymarket.
En diciembre, crecieron las especulaciones por una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Foto: Getty Images / Polymarket

La utilización de datos confidenciales constituye un delito en los mercados bursátiles, por lo que las autoridades supervisoras revisan de manera constante operaciones inusuales que se producen antes de anuncios corporativos relevantes, con el objetivo de sancionar a empleados que buscan obtener beneficios a partir de información reservada.

Noticias Estados Unidos

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

Noticias Estados Unidos

Pago millonario para entrar a Estados Unidos: 13 países enfrentan la medida más dura en años

Mundo

Rusia emite sorpresiva declaración tras juramentación de Delcy Rodríguez en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Niebla intensa en Estados Unidos afecta el regreso a clases: esta es la lista de escuelas cerradas y con retrasos en Minnesota y Wisconsin

Mundo

Efecto dominó: los 5 países en la mira de Trump tras la caída de Maduro

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Noticias Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Gente

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

Mundo

María Corina Machado sorprende en redes con un sentido mensaje sobre los presos políticos en Venezuela

Mundo

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

En contraste, en Polymarket existen controles mucho más laxos para impedir que los participantes se aprovechen de conocimientos privilegiados.

Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

La plataforma habilita a los usuarios a apostar sobre una amplia gama de acontecimientos venideros, que van desde designaciones políticas vinculadas al presidente Trump, hasta el Mundial de este año.

De acuerdo con los registros de Polymarket, un usuario anónimo abrió una cuenta el mes pasado y efectuó su primera apuesta el 27 de diciembre, cuando adquirió contratos por 96 dólares que se pagarían en caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela antes del 31 de enero.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

En los días posteriores, fue aumentando progresivamente sus apuestas, concentrándose en un grupo reducido de apuestas similares, al mismo tiempo que se intensificaban las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas.

Según el Wall Street Journal, la última apuesta del usuario se produjo a las 9:58 p. m. del viernes, poco antes de que el presidente Trump ordenara a los militares avanzar.

Dichos contratos se cotizaban a tan solo 8 centavos cada uno, lo que implica que los usuarios de Polymarket veían solo un 8 % de probabilidad de que el dictador venezolano perdiera el poder este mes, según muestran los datos de la plataforma, citada por el WSJ.

Nicolás Maduro es capturado
Nicolás Maduro es capturado Foto: Truth/Donald Trump

Algunas horas después, se supo de la operación estadounidense para capturar a Maduro y el valor de las apuestas se disparó. Al final, el operador obtuvo casi USD 410.000 en ganancias con apuestas por un valor aproximado de 34.000 dólares.

Más de Mundo

Nicolás Maduro fue capturado por autoridades norteamericanas

Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

Los impactos del clima se podrán sentir desde este fin de semana y hasta la próxima semana

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

Paso a paso para renovar la visa de turista a Estados Unidos

Pago millonario para entrar a Estados Unidos: 13 países enfrentan la medida más dura en años

Delcy Rodríguez y Vladimir Putin

Rusia emite sorpresiva declaración tras juramentación de Delcy Rodríguez en Venezuela

Tormenta tropical Erin en Estados Unidos

Niebla intensa en Estados Unidos afecta el regreso a clases: esta es la lista de escuelas cerradas y con retrasos en Minnesota y Wisconsin

Nicolás Maduro capturado Donald Trump

Efecto dominó: los 5 países en la mira de Trump tras la caída de Maduro

.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Trump avión

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Noticias Destacadas