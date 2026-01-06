Un apostador anónimo ganó 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esta es la historia

Menos de cinco horas antes de que las explosiones nocturnas sacudieran Caracas, por una operación militar llevada a cabo por militares estadounidenses para extraer a Nicolás Maduro de su residencia, una sorpresiva apuesta se llevó a cabo.

Un comerciante desconocido redobló sus apuestas de que Nicolás Maduro pronto dejaría de ser el líder del país, según un informe realizado por el Wall Street Journal.

Las apuestas en Polymarket, una popular plataforma de apuestas basada en criptomonedas, le generaron al comerciante más de USD 400.000, un retorno de la inversión de 12 veces, y alimentaron sospechas de que alguien usó conocimiento interno de la operación estadounidense de capital cerrado para obtener una ganancia rápida.

En diciembre, crecieron las especulaciones por una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Foto: Getty Images / Polymarket

La utilización de datos confidenciales constituye un delito en los mercados bursátiles, por lo que las autoridades supervisoras revisan de manera constante operaciones inusuales que se producen antes de anuncios corporativos relevantes, con el objetivo de sancionar a empleados que buscan obtener beneficios a partir de información reservada.

En contraste, en Polymarket existen controles mucho más laxos para impedir que los participantes se aprovechen de conocimientos privilegiados.

Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

La plataforma habilita a los usuarios a apostar sobre una amplia gama de acontecimientos venideros, que van desde designaciones políticas vinculadas al presidente Trump, hasta el Mundial de este año.

De acuerdo con los registros de Polymarket, un usuario anónimo abrió una cuenta el mes pasado y efectuó su primera apuesta el 27 de diciembre, cuando adquirió contratos por 96 dólares que se pagarían en caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela antes del 31 de enero.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

En los días posteriores, fue aumentando progresivamente sus apuestas, concentrándose en un grupo reducido de apuestas similares, al mismo tiempo que se intensificaban las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas.

Según el Wall Street Journal, la última apuesta del usuario se produjo a las 9:58 p. m. del viernes, poco antes de que el presidente Trump ordenara a los militares avanzar.

Dichos contratos se cotizaban a tan solo 8 centavos cada uno, lo que implica que los usuarios de Polymarket veían solo un 8 % de probabilidad de que el dictador venezolano perdiera el poder este mes, según muestran los datos de la plataforma, citada por el WSJ.

Nicolás Maduro es capturado Foto: Truth/Donald Trump

Algunas horas después, se supo de la operación estadounidense para capturar a Maduro y el valor de las apuestas se disparó. Al final, el operador obtuvo casi USD 410.000 en ganancias con apuestas por un valor aproximado de 34.000 dólares.