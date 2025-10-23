Suscribirse

Ciencia

Astrónomos podrían haber encontrado un nuevo planeta en el sistema solar después de 170 años

Investigadores han detectado movimientos extraños en cuerpos celestes que podrían indicar un planeta nunca antes visto.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 12:03 a. m.
El Cinturón de Kuiper esconde secretos que podrían apuntar a un nuevo planeta fuera de la vista de los astrónomos.
Científicos sugieren la existencia de un planeta esquivo que orbita en los confines del sistema solar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Investigadores de la Universidad de Princeton podrían haber dado con pistas de un planeta aún no descubierto en el sistema solar y aunque todavía no se ha visto directamente, la posible existencia de este cuerpo celeste se deduce a partir de la manera inusual en que algunos objetos en el Cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos helados más allá de Neptuno, orbitan el Sol.

“Una explicación es la presencia de un planeta invisible, probablemente más pequeño que la Tierra y probablemente más grande que Mercurio , orbitando en las profundidades del Sistema Solar exterior”, explicó Amir Siraj en CNN, astrofísico de Princeton y autor principal del estudio.

Según los investigadores, la presencia de un planeta invisible, más grande que Mercurio pero más pequeño que la Tierra, podría ser la causa de una nueva anomalía, pues algo esta perturbando las órbitas de objetos distantes en el Cinturón de Kuiper e inclinándolas.

Contexto: Increíble hallazgo: la NASA confirma la existencia de una segunda luna orbitando junto a la Tierra

Una nueva pieza en el rompecabezas del sistema solar

Siraj, junto con sus colegas Christopher Chyba y Scott Tremaine, desarrollaron un método para estudiar el plano del Cinturón de Kuiper el cual reduce errores que afectan observaciones anteriores y aplicaron esta técnica a 154 cuerpos situados más allá de Neptuno, con órbitas que se extienden desde los límites del Cinturón hasta objetos más distantes no influenciados por el planeta gigante.

cinturón de Kuiper
Un estudio reciente plantea que un planeta escondido podría estar influyendo en las órbitas de cuerpos distantes. | Foto: Getty Images

Si existiera, este “Planeta Y” podría tener entre cinco y diez veces la masa de la Tierra y orbitar mucho más allá de Plutón, a unas 550 veces la distancia que separa la Tierra del Sol.

La idea de un planeta escondido en esta zona del sistema solar no es nueva ya que los científicos han sugerido varios cuerpos hipotéticos en los últimos años, todos situados en esta región que también alberga a Plutón, considerado desde 2006 como un planeta enano.

“Este artículo no es el descubrimiento de un planeta, pero ciertamente es el descubrimiento de un rompecabezas para el cual un planeta es una posible solución”, resalta Siraj.

El avance de la tecnología y las técnicas de observación permite ahora hacer un mapa más preciso del Cinturón de Kuiper, que se extiende entre 30 y 50 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y aumenta la posibilidad de encontrar finalmente esta misteriosa presencia.

