Increíble hallazgo: la NASA confirma la existencia de una segunda luna orbitando junto a la Tierra

Este objeto celeste parece seguir a la Tierra como una sombra permanente, desplazándose casi al mismo ritmo en su recorrido alrededor del Sol.

Redacción Tecnología
22 de octubre de 2025, 4:08 p. m.
Los astrónomos de la NASA informaron que la Tierra cuenta ahora con un nuevo acompañante en el espacio.
Una noticia ha llamado la atención de los científicos y amantes a la astronomía. Astrónomos de la NASA confirmaron recientemente el descubrimiento de un nuevo visitante espacial que acompañará a la Tierra durante las próximas décadas.

Este objeto celeste, que ha sido bautizado como 2025 PN7, se desplazará en una órbita muy similar a la de nuestro planeta, moviéndose alrededor del Sol a una distancia comparable. Gracias a esta peculiar trayectoria, permanecerá relativamente cerca de la Tierra durante aproximadamente medio siglo.

Este objeto celeste, que ha sido bautizado como 2025 PN7, se desplazará en una órbita muy similar a la de nuestro planeta. (Imagen de referencia)
A pesar de que muchos lo han apodado de forma popular como una “miniluna”, los expertos aclaran que este cuerpo no es un satélite natural de la Tierra como nuestra Luna. Pero, en realidad, se trata de lo que los astrónomos denominan una cuasi-luna, un tipo de asteroide que parece acompañar al planeta en su recorrido, pero que mantiene su propia órbita solar independiente.

Con este hallazgo, la NASA confirmó que la Tierra no viaja sola por el cosmos, al menos temporalmente. Aunque su estancia será pasajera, este nuevo compañero cósmico refuerza la idea de que el sistema solar es mucho más dinámico y cambiante de lo que parece a simple vista.

De acuerdo con el medio UniónRayo, el asteroide fue detectado por primera vez por un grupo de investigadores de la Universidad de Hawái, quienes observaron que su comportamiento es muy peculiar.

Este objeto celeste parece seguir a la Tierra como una sombra permanente, desplazándose casi al mismo ritmo en su recorrido alrededor del Sol. Aunque no está atrapado por la gravedad terrestre como lo está la Luna, su órbita es tan semejante a la de nuestro planeta que da la impresión de moverse a su lado, manteniendo una proximidad constante sin llegar a ser un verdadero satélite.

El enigma del origen de la vida en la Tierra.
Los análisis realizados por los astrónomos revelan que este acompañante espacial habría estado vinculado a la Tierra durante cerca de seis décadas. | Foto: Getty Images

Respecto a su tamaño, el 2025 PN7 es considerado muy pequeño en términos astronómicos. Los expertos calculan que su diámetro oscila entre 18 y 36 metros, una medida similar a la altura de un edificio de pocas plantas, de acuerdo con lo informado por el medio citado.

Los análisis realizados por los astrónomos revelan que este acompañante espacial habría estado vinculado a la Tierra durante cerca de seis décadas. Si las condiciones actuales de su órbita se conservan sin alteraciones, se prevé que el asteroide 2025 PN7 continúe acompañando a nuestro planeta hasta aproximadamente el año 2083.

A partir de entonces, su trayectoria podría modificarse gradualmente y alejarse hacia el espacio profundo, cerrando así una etapa en la que la Tierra compartirá temporalmente su camino alrededor del Sol con un inusual compañero cósmico.

