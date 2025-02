Bill Gates admitió su mayor error en Microsoft y cómo aprendió de él: la solución que todo profesional debería aplicar

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha reflexionado en múltiples ocasiones sobre los errores más significativos de su carrera y las enseñanzas que estos le dejaron, con el objetivo de guiar a otros dentro de su experiencia. Uno de los más trascendentales, según Gates, es que, durante años, subestimó la importancia del descanso, considerando el sueño como “una pérdida de tiempo” . Aunque, con el tiempo comprendió que esta creencia no solo era errónea, sino que también afectaba negativamente su desempeño.

Más allá de sus fallos en el ámbito empresarial, Gates también analizó aspectos personales de su liderazgo en Microsoft. Durante los primeros años de la compañía, el estadounidense se impuso una cultura de trabajo extremadamente exigente, donde en muchas ocasiones no se contemplaba fines de semana ni vacaciones para descansar.

Luego, agregó que: “ sabía que no era tan agudo cuando funcionaba principalmente con cafeína y adrenalina , pero estaba obsesionado con mi trabajo y sentía que dormir mucho, era perezoso”.

Bill Gates decidió dejar atrás sus malos hábitos de sueño y, tras leer Why We Sleep, está convencido de que todos deberían descansar al menos ocho horas cada noche: “Me doy cuenta de que mis noches enteras en vela, combinadas con casi nunca dormir ocho horas, me pasaron factura”, admitió el empresario.