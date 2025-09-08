Suscribirse

Ciencia

Biosfera en peligro: estudio revela riesgo en el 60% de la Tierra

El estudio fue dirigido por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), en colaboración con la Universidad BOKU de Viena, y publicado en la revista One Earth.

Redacción Tecnología
9 de septiembre de 2025, 12:07 a. m.
Más de 2.574 peces marinos, 1.192 moluscos, 641 crustáceos, 619 especies de macroalgas y 2.860 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos hacen parte de la biodiversidad marina del país. El 77 por ciento de estos últimos se encuentra en la Reserva Biósfera Seaflower, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el mar Caribe, además, está el primer Parque Nacional Natural Submarino de Corales Profundos de Colombia, que cuenta con más de 140.000 hectáreas y es hogar de 115 especies de invertebrados y 19 especies de corales escleractinios. Foto: Getty Images/iStockphoto
Este estudio revela que el 60% de la superficie terrestre global ya se encuentra fuera de la zona de seguridad definida localmente, y el 38% incluso se encuentra en la zona de alto riesgo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un nuevo estudio ha analizado el límite planetario de la “integridad funcional de la biosfera”.

Este estudio revela que el 60% de la superficie terrestre global ya se encuentra fuera de la zona de seguridad definida localmente, y el 38% incluso se encuentra en la zona de alto riesgo.

El estudio fue dirigido por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), en colaboración con la Universidad BOKU de Viena, y publicado en la revista One Earth.

La integridad funcional de la biosfera se refiere a la capacidad del mundo vegetal para corregular el estado del sistema terrestre. Esto requiere que el mundo vegetal pueda obtener suficiente energía mediante la fotosíntesis para mantener los flujos de carbono, agua y nitrógeno que sustentan los ecosistemas y sus numerosos procesos interconectados, a pesar de la masiva intervención humana actual.

Junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, la integridad funcional constituye el núcleo del marco analítico de Límites Planetarios para un espacio operativo seguro para la humanidad.

Contexto: Científicos ya tendrían la fecha exacta para el fin de la Tierra; no sería por una catástrofe

“Existe una enorme necesidad de que la civilización utilice la biosfera para obtener alimentos, materias primas y, en el futuro, también para la protección del clima”, afirma en un comunicado Fabian Stenzel, autor principal del estudio y miembro del grupo de investigación del PIK, Espacio Operativo Terrestre Seguro.

“Después de todo, la demanda humana de biomasa sigue creciendo, y además, el cultivo de pastos o árboles de rápido crecimiento para producir bioenergía con captura y almacenamiento de carbono es considerado por muchos como una importante estrategia de apoyo para la estabilización del clima.

“Por lo tanto, cobra aún más importancia cuantificar la presión que ya estamos ejerciendo sobre la biosfera, de forma diferenciada por regiones y a lo largo del tiempo, para identificar las sobrecargas. Nuestra investigación está allanando el camino para ello.

El estudio se basa en la última actualización del marco de Límites Planetarios, publicada en 2023.

Algo que caracteriza el recorrido es la oportunidad de ver y presenciar paisajes únicos: amaneceres, cascadas, bosque tropical conservado, poblados de koguis y wiwas, y espectaculares vistas panorámicas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por estos elementos y por su riqueza arqueológica, la sierra fue declarada Reserva de la Biosfera desde 1979 por la Unesco.
El estudio fue dirigido por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), en colaboración con la Universidad BOKU de Viena, y publicado en la revista One Earth. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“El marco ahora sitúa claramente los flujos de energía de la fotosíntesis en la vegetación mundial en el centro de los procesos que corregulan la estabilidad planetaria”, explica Wolfgang Lucht, jefe del departamento de Análisis del Sistema Terrestre del PIK y coordinador del estudio.

Estrés sobre la naturaleza

“Estos flujos de energía impulsan toda la vida, pero los humanos ahora están desviando una fracción considerable de ellos hacia sus propios fines, perturbando los procesos dinámicos de la naturaleza”.

El estrés que esto causa en el sistema terrestre puede medirse por la proporción de la productividad de la biomasa natural que la humanidad canaliza hacia sus propios usos (a través de cultivos, residuos y madera cosechados), pero también por la reducción de la actividad fotosintética causada por el cultivo y el sellado de la tierra.

El estudio añadió a esta medida un segundo indicador poderoso de la integridad de la biosfera: un indicador de riesgo de desestabilización del ecosistema que registra cambios estructurales complejos en la vegetación y en los balances de agua, carbono y nitrógeno de la biosfera.

Evolución

Basándose en el modelo global de la biosfera LPJmL, que simula los flujos diarios de agua, carbono y nitrógeno con una resolución de medio grado de longitud/latitud, el estudio proporciona un inventario detallado para cada año desde 1600, basado en los cambios en el clima y el uso humano del suelo.

El equipo de investigación no solo calculó, cartografió y comparó los dos indicadores de integridad funcional de la biosfera, sino que también los evaluó mediante una comparación matemática con otras medidas de la literatura para las que se conocen “umbrales críticos”.

Contexto: La NASA confirma cómo será la muerte del Sol y revela cuándo acabará la Tierra

Esto resultó en la asignación de un estatus a cada área según los límites locales de tolerancia al cambio del ecosistema: Espacio Operativo Seguro, Zona de Riesgo Creciente o Zona de Alto Riesgo.

El cálculo del modelo muestra que los acontecimientos preocupantes comenzaron ya en 1600 en las latitudes medias. Para 1900, la proporción de superficie terrestre mundial donde los cambios en los ecosistemas superaban la zona segura definida localmente, o incluso se encontraban en la zona de alto riesgo, era del 37 % y el 14 %, respectivamente, en comparación con el 60 % y el 38 % actuales.

La industrialización comenzaba a pasar factura; el uso del suelo afectó el estado del sistema terrestre mucho antes que el calentamiento climático. Actualmente, este límite de la biosfera se ha traspasado en casi toda la superficie terrestre -principalmente en Europa, Asia y América del Norte- que experimentó una fuerte conversión de la cobertura vegetal, principalmente debido a la agricultura.

“Este primer mapa mundial que muestra la superación del límite de la integridad funcional de la biosfera, representando tanto la apropiación humana de la biomasa como la perturbación ecológica, supone un gran avance desde una perspectiva científica, ya que ofrece una mejor comprensión general de los límites planetarios”, afirma Johan Rockström, director del PIK y uno de los coautores del estudio.

“También proporciona un importante impulso para un mayor desarrollo de la política climática internacional, ya que señala el vínculo entre la biomasa y los sumideros naturales de carbono, y cómo pueden contribuir a mitigar el cambio climático. Los gobiernos deben abordarlo como un único y fundamental tema: la protección integral de la biosfera junto con una acción climática contundente”.

Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. NFL en llamas: así será la segunda semana tras los interesantes juegos de la primera jornada

2. Incautan poderoso arsenal a la Segunda Marquetalia en el Vichada

3. Cierra otra sucursal de popular cadena de ensaladas en EE. UU.: “nunca se recuperó tras la pandemia”

4. ‘Corcharon’ a Lionel Scaloni en plena rueda de prensa: le preguntaron por Volver al Futuro y así reaccionó

5. Dura respuesta del Concejo de Medellín al ministro Armando Benedetti: “Fico no tiene que pedirle permiso a Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NaturalezaTierra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.