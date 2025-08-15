Suscribirse

Científicos ya tendrían la fecha exacta para el fin de la Tierra; no sería por una catástrofe

Expertos predijeron el momento y la forma en que la vida podría extinguirse en el planeta Tierra.

Redacción Tecnología
15 de agosto de 2025, 6:34 p. m.
Este marcador considera no solo la amenaza nuclear, sino también los efectos del cambio climático. | Foto: Getty Images

Durante años, las personas han imaginado el apocalipsis a través de todo tipo de relatos: desde advertencias religiosas hasta tramas de películas de ciencia ficción e hipótesis sin fundamento que circulan en internet.

Sin embargo, esta vez la advertencia no proviene de creencias antiguas ni de la industria del entretenimiento, sino del análisis riguroso de datos científicos.

De acuerdo con información citada por ComputerHoy, expertos de la Nasa, junto con académicos de la Universidad de Toho, en Japón, emplearon potentes superordenadores y complejos algoritmos para estimar con precisión el momento y la forma en que la vida podría extinguirse del planeta Tierra.

Son varias las teorías sobre la extinción del planeta Tierra. | Foto: Getty Images / aryos

Los hallazgos apuntan a que el desenlace no será repentino ni catastrófico como el impacto de un meteorito, sino más bien un cambio progresivo impulsado por transformaciones ambientales que ya están en marcha, es decir, “la cuenta regresiva ha empezado” según lo advertido por los científicos.

El informe recientemente difundido señala que el Sol será el actor principal en el destino final de la Tierra. Con el paso del tiempo, este astro continuará envejeciendo y, como parte de su evolución natural, comenzará a expandirse y a emitir una radiación mucho más intensa, hasta convertirse en una enorme gigante roja.

Contexto: Científicos confirmaron: tesoros de vidrio que se encontraron en la luna son ‘cápsulas del tiempo’

Aunque este fenómeno ocurrirá dentro de aproximadamente mil millones de años —específicamente en el año 1.000.002.021, según las proyecciones—, sus efectos ya están en desarrollo. El progresivo aumento de la temperatura provocará la evaporación de los océanos y una alteración drástica de la atmósfera.

Gradualmente, el oxígeno desaparecerá, lo que dejará a la Tierra sin las condiciones necesarias para sostener la vida tal como se conoce hoy.

El informe elaborado por la Nasa y la Universidad de Toho no es la única voz de alerta sobre el destino de la Tierra.

Ya en su momento, el reconocido físico Stephen Hawking advirtió que, si la humanidad no modifica radicalmente su estilo de vida, el planeta podría volverse inhabitable incluso antes del año 2600. Según sus proyecciones, la actividad humana estaría precipitando una crisis ecológica de dimensiones catastróficas.

Un gran impacto podría causar destrucción masiva y alterar drásticamente el clima. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hawking sostenía que factores como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la creciente contaminación podrían transformar la Tierra en un lugar hostil, con temperaturas extremas que harían inviable la supervivencia.

Además, diversas inteligencias artificiales, incluyendo ChatGPT, coinciden en que el impacto de la acción humana sobre el medioambiente es innegable y que, si no se toman medidas urgentes, el colapso ecológico podría producirse mucho antes de lo imaginado.

Contexto: Esto es lo que sucedería con la Tierra si el asteroide ‘asesino’ impactará a la Luna, según la IA

Una advertencia adicional proviene del conocido Reloj del Apocalipsis, una iniciativa simbólica impulsada por científicos como Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer, que evalúa qué tan cerca estamos del fin de la civilización.

En 2025, el reloj fue ajustado a solo 90 segundos antes de la medianoche, marcando el punto más cercano a una posible catástrofe global.

Este marcador considera no solo la amenaza nuclear, sino también los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros riesgos existenciales, recordando que, aunque el fin no es inmediato, los escenarios extremos no son descartables.

