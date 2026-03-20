Cámara trampa captó momento inédito en el que apareció un animal que se creía extinto hace más de 150 años

Un registro obtenido en un entorno natural volvió a encender la esperanza de científicos y autoridades ambientales. Una cámara instalada para monitorear fauna logró captar a un mamífero cuya presencia no había sido confirmada en la zona durante más de 150 años, un hallazgo que ya es considerado excepcional.
La imagen, difundida por la Cleveland Metroparks, muestra con claridad a la llamada marta pescadora, conocida científicamente como Pekania pennanti.
Este carnívoro hace grupo con los mustélidos, una especie que incluye comadrejas nutrias, y se caracteriza por su agilidad y comportamiento depredador.
Un visitante inesperado que no se veía desde hace más de un siglo
El registro fue captado en el condado de Cuyahoga County, donde no existían evidencias confirmadas de la especie desde el siglo XIX. Aunque desde 2013 se habían reportado posibles avistamientos, ninguno había sido verificado con pruebas tan contundentes como este video.
La cámara oculta capturó al mamífero desplazándose frente a ella e incluso realizando un salto, lo que permitió identificar con mayor precisión sus características físicas; asimismo, una fotografía tomada del mismo registro deja ver con nitidez su silueta, algo que ayuda a disipar dudas entre los expertos.
Este hallazgo es muy poco común y representa un avance importante para quienes trabajan en el seguimiento de especies que han sido consideradas desaparecidas.
Conservación y cambios que explican su regreso
Especialistas señalan que este redescubrimiento no se da por plena casualidad. A mediados del siglo XX, varios estados implementaron restricciones para la caza de estos mamíferos, lo que contribuyó a frenar su desaparición total.
La marta pescadora es un depredador ágil que habita principalmente en zonas boscosas. A pesar de su nombre, no basa su alimentación en peces, sino en presas como aves, conejos y otros animales pequeños. Incluso es conocida por enfrentarse a puercoespines, algo poco habitual en el reino animal.