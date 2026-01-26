El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

En muchas ocasiones, la experiencia en el celular puede no ser la óptima debido a que algunas funciones, aunque muy útiles, no son plenamente aprovechadas por los usuarios. Conocerlas podría marcar una gran diferencia, especialmente para quienes buscan capturar buenas fotografías y, al mismo tiempo, maximizar el rendimiento del dispositivo.

Apple es un ejemplo de compañía que constantemente incorpora mejoras en sus iPhone para mantenerse a la vanguardia de las tendencias tecnológicas y responder a las necesidades de los usuarios. Una de estas herramientas es el botón de control de la cámara, diseñado para simplificar y agilizar su uso.

Según la propia compañía, esta función es compatible con los modelos más recientes: iPhone 16 y 17, incluidos los modelos Plus, Pro y Pro Max.

El botón de control de la cámara solo está disponible para algunos modelos. Foto: Apple

El control de la cámara permite abrir rápidamente la aplicación del iPhone y acceder directamente a las configuraciones más utilizadas. Ubicado en la parte lateral inferior del dispositivo, facilita su manejo y acelera la captura de fotos o videos en cualquier momento.

Con solo presionarlo, la aplicación se abre de inmediato. Desde ahí, basta con volver a presionarlo para tomar una fotografía o mantenerlo presionado para grabar un video. Incluso si la cámara se inicia en ‘modo Video’, el control permite comenzar la grabación al instante con una sola pulsación.

Más allá de la captura básica, este control ofrece acceso a distintas opciones de configuración que mejoran el resultado final. Entre ellas se encuentran el ajuste de la exposición, que permite iluminar u oscurecer la escena según las condiciones del entorno, y la modificación de la profundidad, que controla el desenfoque del fondo y activa automáticamente el modo Retrato cuando es necesario.

También es posible ajustar el nivel de zoom para acercar o alejar la imagen, cambiar entre las distintas cámaras del dispositivo, incluida la frontal, y seleccionar diferentes estilos fotográficos. Además, el control de tono permite variar el aspecto general de la imagen para obtener resultados más acordes con el gusto personal.

Este botón permite acceder a varias configuraciones de la cámara del celular. Foto: Getty Images

Este tipo de opciones reducen los pasos necesarios para abrir la cámara y capturar fotos o videos. Al evitar abrir la aplicación desde el menú, desbloquear la pantalla o navegar entre opciones, el proceso se vuelve más rápido y fluido.

No obstante, desde el punto de vista técnico, esta función no incrementa la potencia del dispositivo ni acelera su hardware. Lo que sí mejora es la inmediatez del acceso directo, optimizado para funcionar de forma instantánea.