El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

26 de enero de 2026, 8:26 p. m.
La función está disponible en los últimos modelos de iPhone: iPhone 16 y 17, incluyendo Plus, Pro y Pro Max.
La función está disponible en los últimos modelos de iPhone: iPhone 16 y 17, incluyendo Plus, Pro y Pro Max. Foto: Getty Images

En muchas ocasiones, la experiencia en el celular puede no ser la óptima debido a que algunas funciones, aunque muy útiles, no son plenamente aprovechadas por los usuarios. Conocerlas podría marcar una gran diferencia, especialmente para quienes buscan capturar buenas fotografías y, al mismo tiempo, maximizar el rendimiento del dispositivo.

Apple es un ejemplo de compañía que constantemente incorpora mejoras en sus iPhone para mantenerse a la vanguardia de las tendencias tecnológicas y responder a las necesidades de los usuarios. Una de estas herramientas es el botón de control de la cámara, diseñado para simplificar y agilizar su uso.

Según la propia compañía, esta función es compatible con los modelos más recientes: iPhone 16 y 17, incluidos los modelos Plus, Pro y Pro Max.

El botón de control de la cámara solo está disponible para algunos modelos.
El botón de control de la cámara solo está disponible para algunos modelos. Foto: Apple

El control de la cámara permite abrir rápidamente la aplicación del iPhone y acceder directamente a las configuraciones más utilizadas. Ubicado en la parte lateral inferior del dispositivo, facilita su manejo y acelera la captura de fotos o videos en cualquier momento.

