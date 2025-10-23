Suscribirse

ChatGPT Atlas: estas son todas las funciones y características del nuevo navegador impulsado por OpenAI

Adam Fry, responsable de Producto de ChatGPT Atlas, afirmó que el equipo trabaja intensamente para perfeccionar el producto desde su lanzamiento.

Redacción Tecnología
23 de octubre de 2025, 7:54 p. m.
Su objetivo es integrar la experiencia conversacional de ChatGPT directamente en la navegación por internet.
Su objetivo es integrar la experiencia conversacional de ChatGPT directamente en la navegación por internet. | Foto: Getty Images

La tecnología continúa sorprendiendo con nuevos avances, impulsados por los grandes gigantes de la industria. Hace pocos días, OpenAI presentó ChatGPT Atlas, su navegador web basado en inteligencia artificial, que busca llevar la experiencia del popular chatbot a la navegación por internet.

La idea detrás de ChatGPT Atlas es ofrecer una experiencia integral que no solo potencie las búsquedas en línea, sino que también tenga la capacidad de realizar tareas por el usuario, como reservar un viaje.

Esta propuesta compite directamente con el modo de búsqueda con IA de Google, así como con los navegadores agénticos Comet, de Perplexity, y Opera Neon, de Opera.

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones.
ChatGPT Atlas compite con el modo de búsqueda con IA de Google. | Foto: Anadolu via Getty Images

El anuncio generó todo tipo de reacciones entre los internautas, además de grandes expectativas por conocer cuáles serán sus funciones y cómo será la dinámica de este nuevo navegador.

Contexto: OpenAI transforma ChatGPT: así funcionará la integración de aplicaciones dentro del chatbot

En este sentido, la compañía prepara una actualización de ChatGPT Atlas que incorporará novedades como perfiles personalizados, una lista de accesos directos y un bloqueador de anuncios opcional.

Han pasado apenas dos días desde el lanzamiento del navegador, impulsado por inteligencia artificial y con capacidades de agente, que además de llevar a cabo búsquedas, también ejecuta acciones por el usuario, como organizar viajes o realizar reservas.

OpenAI trabaja en nuevas mejoras y funciones que llegarán a ChatGPT Atlas a corto y mediano plazo.

OpenAI lanzó un navegador web impulsado por inteligencia artificial.
OpenAI lanzó un navegador web impulsado por inteligencia artificial. | Foto: Getty Images

“Estamos muy centrados en crear el mejor producto para todos vosotros, y desde el lanzamiento el equipo ha estado trabajando arduamente para mejorarlo”, afirmó Adam Fry, responsable de Producto de ChatGPT Atlas, en un comunicado compartido en X.

La compañía adelantó que, en las próximas semanas, además de correcciones, se incorporará un menú completo de marcadores, una lista de accesos directos y la posibilidad de usar los proyectos desde la barra lateral Pregúntale a ChatGPT.

Contexto: La forma poco conocida de transcribir audios a texto en segundos, incluso se puede hacer en vivo gratis

Otras funciones, como los perfiles, los grupos de pestañas y el bloqueador de anuncios opcional, tardarán un poco más en estar disponibles, según detalló Fry.

*Con información de Europa Press.

