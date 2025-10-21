La forma poco conocida de transcribir audios a texto en segundos, incluso se puede hacer en vivo gratis

Transcribir audios a texto no siempre es una tarea sencilla, pues esto puede convertirse en un problema para muchas personas, especialmente cuando se trata de entrevistas largas o conversaciones importantes que deben quedar registradas como profesionales, académicos o personales.

Aunque existen diferentes aplicaciones en internet que permiten realizar este proceso, la mayoría tienen un registro el cual permite establecer límites diarios o semanales y requieren una suscripción paga para acceder a todas sus funciones.

Ante ello, recientemente se comprobó que existe una alternativa gratuita y poco conocida la cual esta disponible directamente desde la aplicación de ChatGPT, que permite transcribir audios en cuestión de segundos, incluso en tiempo real.

¿Cómo funciona?

La aplicación de ChatGPT tiene un modo de conversación por voz, se trata de un botón que en la aplicación se encuentra en la parte derecha del chat y tiene un ícono de ondas sonoras, al presionarlo, se puede interactuar con la inteligencia artificial como una conversación de voz.

Durante una prueba realizada por Semana, se le preguntó directamente a la IA:

“Si quiero transcribir un audio, ¿puedo ponerlo para que lo escuches y lo conviertas en texto?”

La inteligencia artificial respondió afirmativamente:

“¡Claro! Con mucho gusto, si tienes un audio que quieres transcribir, simplemente ponlo y yo me encargo de la transcripción. Estoy lista cuando tú lo estés”.

Luego se reprodujo un audio de un minuto de duración el cual al finalizar, ChatGPT presentó la transcripción completa de lo mencionado y lo presentó en un texto entre comillas y en cursiva, enseñando únicamente el texto tal como fue pronunciado por la persona en la grabación.

Convertir grabaciones a texto ya no requiere pago, gracias a una función instantánea disponible para todos. | Foto: ChatGPT - SEMANA

La IA finalizo con el mensaje: “Aquí tienes la transcripción completa del audio. Si necesitas algo más, con gusto te ayudo”.

Una función no tan conocida

Esta herramienta significa una ventaja para periodistas, estudiantes, profesionales y cualquier usuario que necesite convertir audio a texto de manera inmediata y sin costos de inscripciones y legal.

Aunque la herramienta ofrece múltiples capacidades, la transcripción en vivo sigue siendo una de las funciones menos conocidas, pero de gran utilidad.

La transcripción en tiempo real ahora es posible gracias a una función gratuita poco conocida. | Foto: Getty Images

Es importante tener presente que adjuntar un audio y pedirle a ChatGPT que lo traduzca no funciona, debido a que el modelo no tiene la capacidad de escuchar audios de esta manera, pero en el modo de chat de voz sí.