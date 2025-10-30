Suscribirse

Cometa interestelar 3I/Atlas: Avi Loeb acusa a la Nasa de retener evidencia crucial

Una reciente aparición del reconocido astrofísico generó controversia al acusar a la Nasa de retener información importante sobre el cometa interestelar.

Redacción Tecnología
30 de octubre de 2025, 4:59 p. m.
| Foto: Getty Images

El cometa interestelar 3I/Atlas sigue generando un profundo interés en la comunidad científica, debido a su extenso recorrido desde regiones aún desconocidas del universo, siendo considerado como una oportunidad única para analizar materiales y comprender mejor la formación de otros sistemas planetarios.

El 3I/Atlas, detectado el 1.º de julio de 2025 por medio del telescopio remoto del Deep Random Survey, perteneciente al proyecto Atlas en Chile, es objeto de estudio sobre su composición, estructura y trayectoria.

Contexto: “3I/ATLAS atravesará prueba fuego”, físico Loeb revela la muestra definitiva que confirmará si es un cometa o tecnología alienígena

Sin embargo, una reciente aparición en el pódcast The Joe Rogan Experience, del reconocido astrofísico Avi Loeb, exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, ha generado controversia al acusar a la Nasa de retener información importante sobre el cometa.

Durante su participación, Loeb sugirió que la agencia espacial no ha revelado todos los datos recopilados, insinuando la ausencia de fotografías de alta resolución que, según él, habrían sido obtenidas por la cámara Hirise (High Resolution Imaging Science Experiment), instalada en la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la Nasa.

| Foto: Getty Images

“Sorprendentemente, la mejor imagen se obtuvo el 2 de octubre de 2025, cuando 3I/Atlas se acercó a 30 millones de kilómetros de Marte”, explicó Loeb, en referencia a una fotografía que, según él, fue tomada por la cámara de la Nasa. Sin embargo, añadió que dicha imagen “nunca fue publicada”, a pesar de sus reiteradas solicitudes y de no haber recibido respuesta.

“Le escribí al investigador principal de Hirise preguntándole: ‘¿Podría acceder a los datos? Soy científico’”, señaló.

Contexto: Cometa interestelar 3I/ATLAS 2025: ¿cuándo pasó cerca del Sol y cuándo tendrá su aproximación a la Tierra?

Además, el astrofísico señaló que el comportamiento del 3I/Atlas resulta inusual y desafía los patrones típicos de un cometa. Agregó que las recientes observaciones revelan una emisión en forma de chorro orientada directamente hacia el Sol, en lugar de hacerlo en sentido contrario, como ocurre normalmente debido a la presión de la radiación solar, lo cual contradice las leyes físicas conocidas y sugiere que el objeto podría tener una composición o un origen distinto al de los cometas convencionales.

“Eso no es lo que esperaríamos ver”, dijo Loeb.

| Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Las declaraciones de Avi Loeb despertaron nuevas sospechas entre quienes creen que la Nasa podría estar ocultando información sobre el 3I/Atlas, alimentando así el interés y las teorías en torno al misterioso cometa. No obstante, el propio astrofísico introdujo un tono de ironía al referirse a la situación.

“Es mucho más probable que no sea inteligencia extraterrestre, sino estupidez terrestre”, comentó Loeb, aludiendo a que el problema podría estar relacionado con la burocracia o la desorganización dentro de la agencia, y no con una conspiración deliberada.

Hasta ahora, la NASA no ha confirmado la existencia de la fotografía mencionada, pero sus declaraciones han avivado el debate público y han impulsado nuevas teorías que sugieren que el cometa 3I/Atlas podría ser, en realidad, una nave de origen desconocido.

