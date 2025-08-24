Corazones de colores en WhatsApp: este es el verdadero significado de cada uno y cómo usarlos correctamente

WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas más populares a nivel global, especialmente en el ámbito de la mensajería instantánea. Su impacto es tal que cuando la aplicación sufre fallos y se detiene temporalmente, genera una gran agitación entre sus usuarios, dado que prácticamente todos dependen de ella para comunicarse.

Aunque no es una aplicación nueva, WhatsApp ha evolucionado constantemente, añadiendo nuevas funciones que van más allá de los simples mensajes de texto. Estas innovaciones han convertido a la plataforma en una herramienta cada vez más versátil y, a veces, impredecible.

La inclusión de los emojis es una de las funciones que tiene esta reconocida aplicación. Un ejemplo son los corazones de colores, que se han convertido en una de las formas más populares de comunicación emocional en la era digital.

Esta característica, que permite a los usuarios enviar emoticonos con diferentes colores, ha trascendido su función básica y se ha convertido en un lenguaje visual que expresa sentimientos y estados de ánimo. Sin embargo, muchas veces el significado detrás de cada color no es tan claro como parece.

En esta ilustración fotográfica, se ve el logo de WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con Emojipedia, la página especializada en el estudio y significado de los emojis, cada corazón tiene un simbolismo único y, por lo tanto, un uso adecuado dentro de una conversación. Esta fuente se ha convertido en un referente para entender cómo se emplean estos caracteres en el estándar Unicode.

¿Cuál es el significado de cada corazón?

Corazón azul: Confianza y seguridad.

Confianza y seguridad. Corazón verde: Salud y naturaleza.

Salud y naturaleza. Corazón rojo: Amor de pareja o romance.

Amor de pareja o romance. Corazón naranja: Amor que puede existir entre dos amigos.

Amor que puede existir entre dos amigos. Corazón amarillo: Representa amor puro y sincero, además, está relacionado con la amistad.

Conozca los diferentes significados del emoji de corazón con un punto rojo debajo. | Foto: Captura de pantalla: WhatsApp

Corazón morado: Amor prohibido u oculto, especialmente está destinado para los amantes.

Amor prohibido u oculto, especialmente está destinado para los amantes. Corazón blanco: Amor y afecto entre las personas, aunque también se emplea en situaciones de muerte.

Amor y afecto entre las personas, aunque también se emplea en situaciones de muerte. Corazón marrón: Utilizado para discutir temas relacionados con la identidad racial.

Utilizado para discutir temas relacionados con la identidad racial. Corazón negro: Símbolo de humor negro, y representa tristeza y dolor.

Símbolo de humor negro, y representa tristeza y dolor. Corazón roto: Ruptura amorosa.

Ruptura amorosa. Corazón ardiente: Hace referencia al amor más apasionado.

Hace referencia al amor más apasionado. Corazón latiendo: Se usa para expresar emoción por alguna situación.

Se usa para expresar emoción por alguna situación. Corazón con estrellas: Representa un sentimiento en los usuarios.