WhatsApp revoluciona las llamadas con nueva función: le hará la vida más fácil a quienes no puedan contestar

Los servicios de mensajería, como WhatsApp, han ganado terreno en los últimos años gracias a su capacidad para conectar y mantener a los usuarios comunicados sin importar el lugar en el que se encuentren. Este avance ha brindado grandes beneficios tanto a nivel personal como laboral, ya que, con un solo clic, es posible acceder a una amplia gama de funciones y herramientas.

A pesar de haber sido lanzada en 2009, la aplicación no ha parado de innovar. Cada vez más, se preocupa por mantenerse a la vanguardia de las tendencias, adaptándose a las necesidades individuales de una era digital en la que la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental de la vida cotidiana.

Año tras año, la llegada de nuevas funciones genera expectación entre los usuarios, quienes se sienten atraídos por las alternativas que pueden explorar, lo que facilita su vida diaria y todas las tareas que deben realizar.

WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial. | Foto: Anadolu via Getty Images

El año 2025 no ha sido la excepción. WhatsApp ha continuado innovando, y a lo largo de los primeros ocho meses demostró interés por actualizar su catálogo de características. Estas renovaciones se han desplegado de forma paulatina, dependiendo del sistema operativo y del país en el que se encuentren los usuarios.

Una de las principales innovaciones es la integración de la inteligencia artificial en el servicio. Esta tecnología, reconocida por su capacidad para automatizar procesos de manera eficiente, resulta particularmente útil para tareas como la solicitud de sugerencias, ideas creativas, y la creación de imágenes, entre otras.

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de la compañía sigue siendo la posibilidad de mantener la comunicación a través de métodos tradicionales, como las llamadas telefónicas.

En este sentido, se ha conocido que el servicio, liderado por Meta, trabaja en una función que recuerda a un contestador telefónico, permitiendo a los usuarios dejar un mensaje de voz cuando la otra persona no contesta una llamada.

WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto significa que si un usuario intenta llamar a un contacto y no recibe respuesta, podrá dejar un mensaje de voz para transmitir información importante sin tener que esperar para realizar una nueva llamada.

Según informa el portal especializado WABetainfo, esta función, vista en la beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21, aparecerá automáticamente cuando se registre una llamada perdida, funcionando además como un recordatorio para devolver la llamada.

Lo que pocos saben es que dicha característica es el complemento de otra en la que también está trabajando WhatsApp, la cual permite establecer un mensaje a modo de recordatorio sobre una llamada perdida, asegurando que se revise más tarde.

Ambas funciones rememoran el funcionamiento de un contestador telefónico tradicional, adaptado a la aplicación de mensajería para facilitar la comunicación cuando no es posible en un momento determinado.