Suscribirse

Tecnología

WhatsApp revoluciona las llamadas con nueva función: le hará la vida más fácil a quienes no puedan contestar

Esta característica está inspirada en los contestadores telefónicos clásicos y busca simplificar la comunicación.

Redacción Tecnología
21 de agosto de 2025, 7:00 p. m.
WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones.
WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los servicios de mensajería, como WhatsApp, han ganado terreno en los últimos años gracias a su capacidad para conectar y mantener a los usuarios comunicados sin importar el lugar en el que se encuentren. Este avance ha brindado grandes beneficios tanto a nivel personal como laboral, ya que, con un solo clic, es posible acceder a una amplia gama de funciones y herramientas.

A pesar de haber sido lanzada en 2009, la aplicación no ha parado de innovar. Cada vez más, se preocupa por mantenerse a la vanguardia de las tendencias, adaptándose a las necesidades individuales de una era digital en la que la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental de la vida cotidiana.

Año tras año, la llegada de nuevas funciones genera expectación entre los usuarios, quienes se sienten atraídos por las alternativas que pueden explorar, lo que facilita su vida diaria y todas las tareas que deben realizar.

WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial.
WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial. | Foto: Anadolu via Getty Images

El año 2025 no ha sido la excepción. WhatsApp ha continuado innovando, y a lo largo de los primeros ocho meses demostró interés por actualizar su catálogo de características. Estas renovaciones se han desplegado de forma paulatina, dependiendo del sistema operativo y del país en el que se encuentren los usuarios.

Contexto: Si su router wifi está en este lugar, muévalo de inmediato porque puede ser la causa de una conexión lenta y con interrupciones

Una de las principales innovaciones es la integración de la inteligencia artificial en el servicio. Esta tecnología, reconocida por su capacidad para automatizar procesos de manera eficiente, resulta particularmente útil para tareas como la solicitud de sugerencias, ideas creativas, y la creación de imágenes, entre otras.

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de la compañía sigue siendo la posibilidad de mantener la comunicación a través de métodos tradicionales, como las llamadas telefónicas.

En este sentido, se ha conocido que el servicio, liderado por Meta, trabaja en una función que recuerda a un contestador telefónico, permitiendo a los usuarios dejar un mensaje de voz cuando la otra persona no contesta una llamada.

WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla.
WhatsApp permite aplicar ciertos estilos a los mensajes de forma muy sencilla. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto significa que si un usuario intenta llamar a un contacto y no recibe respuesta, podrá dejar un mensaje de voz para transmitir información importante sin tener que esperar para realizar una nueva llamada.

Según informa el portal especializado WABetainfo, esta función, vista en la beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21, aparecerá automáticamente cuando se registre una llamada perdida, funcionando además como un recordatorio para devolver la llamada.

Contexto: ¿Qué pasa si olvidó el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp? Así puede recuperarlo

Lo que pocos saben es que dicha característica es el complemento de otra en la que también está trabajando WhatsApp, la cual permite establecer un mensaje a modo de recordatorio sobre una llamada perdida, asegurando que se revise más tarde.

Ambas funciones rememoran el funcionamiento de un contestador telefónico tradicional, adaptado a la aplicación de mensajería para facilitar la comunicación cuando no es posible en un momento determinado.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en Cali: comunidad reporta posible atentado terrorista frente a base de la Fuerza Aérea

2. “Esto es un abuso”: Gustavo Petro estalló por decisión que frenó su orden de pautar porcentaje en medios alternativos

3. Miller Rubio, el periodista que se alió con el narcotraficante Pedro Orejas para publicar noticias falsas

4. Cliente acusa a Walmart de negligencia en balanceo de llantas: mecánico externo expone error y genera alerta viral

5. La Big Mac será más accesible: McDonald’s bajará los precios de sus combos y anunció otras medidas con sus productos. Esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappLlamadasActualización de WhatsApp

Noticias Destacadas

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones.

WhatsApp revoluciona las llamadas con nueva función: le hará la vida más fácil a quienes no puedan contestar

Redacción Tecnología
El televisor tiene un puerto USB que es poco aprovechado por los usuarios.

Si se quedó sin internet, así puede aprovechar el puerto USB de su televisor para ver películas o series

Redacción Tecnología
Agosto termina el mes ofreciendo un espectáculo que captura la atención de observadores en todo el planeta.

Luna Negra 2025: fecha en que se dará la noche más oscura para disfrutar estrellas y constelaciones con mayor intensidad

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.