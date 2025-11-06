Suscribirse

Tecnología

Corea del Sur considera “razonable” construir submarino nuclear en casa: así justifican la idea que da la vuelta al mundo

El ministro Ahn Gyu-back sostuvo que su país tiene tres décadas de experiencia para asumir el proyecto naval.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 3:29 a. m.
Legisladores surcoreanos respaldaron la idea de construir el submarino en casa para aprovechar la tecnología nacional.
Trump aseguró que el sumergible sería fabricado en Filadelfia, pero Corea del Sur quiere hacerlo en su propio astillero. | Foto: Getty Images

El ministro surcoreano de Defensa considera “razonable” construir localmente un submarino de propulsión nuclear, a pesar de que el presidente Donald Trump haya anunciado que sería fabricado en Estados Unidos, informó esa cartera el jueves a la AFP.

Trump había anunciado la semana pasada que Corea del Sur fabricaría el sumergible en un astillero de Filadelfia como parte de un acuerdo alcanzado con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que incluiría inversiones conjuntas en infraestructura naval, sin embargo las autoridades de Seúl parecen inclinarse por una estrategia que refuerce su independencia tecnológica.

“Creemos que es razonable”

El anuncio del magnate republicano generó críticas de analistas y legisladores surcoreanos, quienes consideran que podría presionar a Seúl a invertir en el astillero estadounidense a cambio del respaldo político de Washington.

El plan apunta a lanzar la nave hacia mediados de la década de 2030, con apoyo técnico de Estados Unidos.
El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-Back, interviene durante la rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. | Foto: AFP

Ahn Gyu-back, ministro de Defensa, defendió la conveniencia de fabricar el submarino dentro del país. Al ser consultado por legisladores en la Asamblea Nacional sobre si el ensamblaje debía realizarse localmente, respondió:

“Creemos que es razonable, dado que hemos acumulado más de 30 años de tecnología e investigación”.

El funcionario recalcó que Corea del Sur posee las capacidades técnicas necesarias para asumir el proyecto y consolidar su industria de defensa marítima, la cual ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años.

Contexto: China desarrolla un misil hipersónico “mutante” que sorprende por su característica única

Un plan ambicioso a largo plazo

Los submarinos de propulsión nuclear ofrecen ventajas notables frente a los de tipo diésel, pues pueden permanecer sumergidos por largos periodos sin necesidad de emerger para recargar combustible.

Con ese objetivo, Corea del Sur planea lanzar el primer modelo a mediados de la década de 2030, siempre que logre “el combustible del submarino mediante consultas con Estados Unidos” y comience la construcción hacia fines de esta década, explicó el alto funcionario militar Won Chong-dae.

Corea del Sur considera que la construcción local reducirá su dependencia de Washington en defensa.
El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-Back (der.), estrecha la mano del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa conjunta tras la 57. | Foto: AFP

Pese a que el astillero de Filadelfia está actualmente bajo administración de la empresa surcoreana Hanwha Ocean, Ahn advirtió que “esa planta actualmente carece de suficiente tecnología, fuerza laboral e instalaciones” para desarrollar un proyecto de esta magnitud.

El presidente Lee señaló esta semana que, cuando crezca la capacidad militar surcoreana, “la carga estadounidense en la defensa de Asia Pacífico será reducida”.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La publicación de Hakimi luego del fuerte golpe de Luis Díaz que lo lesionó en la Champions

2. Senado de EE. UU. rechaza iniciativa para frenar acción militar del Gobierno Trump contra Venezuela

3. Congresista de Cambio Radical cuestiona duramente a Petro por revictimizar a quienes sufrieron por el holocausto del Palacio de Justicia

4. Ola de memes tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: las burlas fueron protagonistas

5. “Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas”: EE. UU. bombardea otra lancha en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corea del Sursubmarino nuclearViralTrump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.