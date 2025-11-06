El ministro surcoreano de Defensa considera “razonable” construir localmente un submarino de propulsión nuclear, a pesar de que el presidente Donald Trump haya anunciado que sería fabricado en Estados Unidos, informó esa cartera el jueves a la AFP.

Trump había anunciado la semana pasada que Corea del Sur fabricaría el sumergible en un astillero de Filadelfia como parte de un acuerdo alcanzado con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que incluiría inversiones conjuntas en infraestructura naval, sin embargo las autoridades de Seúl parecen inclinarse por una estrategia que refuerce su independencia tecnológica.

“Creemos que es razonable”

El anuncio del magnate republicano generó críticas de analistas y legisladores surcoreanos, quienes consideran que podría presionar a Seúl a invertir en el astillero estadounidense a cambio del respaldo político de Washington.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-Back, interviene durante la rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. | Foto: AFP

Ahn Gyu-back, ministro de Defensa, defendió la conveniencia de fabricar el submarino dentro del país. Al ser consultado por legisladores en la Asamblea Nacional sobre si el ensamblaje debía realizarse localmente, respondió:

“Creemos que es razonable, dado que hemos acumulado más de 30 años de tecnología e investigación”.

El funcionario recalcó que Corea del Sur posee las capacidades técnicas necesarias para asumir el proyecto y consolidar su industria de defensa marítima, la cual ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años.

Un plan ambicioso a largo plazo

Los submarinos de propulsión nuclear ofrecen ventajas notables frente a los de tipo diésel, pues pueden permanecer sumergidos por largos periodos sin necesidad de emerger para recargar combustible.

Con ese objetivo, Corea del Sur planea lanzar el primer modelo a mediados de la década de 2030, siempre que logre “el combustible del submarino mediante consultas con Estados Unidos” y comience la construcción hacia fines de esta década, explicó el alto funcionario militar Won Chong-dae.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-Back (der.), estrecha la mano del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa conjunta tras la 57. | Foto: AFP

Pese a que el astillero de Filadelfia está actualmente bajo administración de la empresa surcoreana Hanwha Ocean, Ahn advirtió que “esa planta actualmente carece de suficiente tecnología, fuerza laboral e instalaciones” para desarrollar un proyecto de esta magnitud.

El presidente Lee señaló esta semana que, cuando crezca la capacidad militar surcoreana, “la carga estadounidense en la defensa de Asia Pacífico será reducida”.