Se acercan los días para el esperado evento en que Apple anunciará los novedades con varios de sus dispositivos, entre ellos el iPhone 17.

Aunque por el momento se desconoce la fecha oficial, el evento de la compañía tecnológica, que tiene sede en Cupertino, California, se acostumbra a realizar entre principios y mediados de septiembre de cada año. Una fecha tentativa es el martes 9 de septiembre.

Además del iPhone 17, se prevé que Apple durante su evento anuncie novedades como el Apple Watch SE 3 o el Apple Watch Ultra, entre otros.

¿Qué esperar?

Semanas atrás, conocedores de la marca señalaron que Apple prepara también un modelo 17 Air más delgado, que dispondrá de un grosor dos milímetros más fino que los modelos actuales y con el que la compañía se planteó eliminar los puertos de carga.

Aunque el iPhone 17 Air supondrá una renovación en el diseño de Apple, la tecnológica está preparando un rediseño aún mayor para los iPhone que presentará en el 20 aniversario de estos dispositivos, según ha compartido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín informativo ‘Power On’.

iPhone. | Foto: Getty Images

Los iPhone cumplirán 20 años desde su lanzamiento en 2027, año en el que se espera que Apple lance su serie iPhone 19, para la que la tecnológica trabaja en una “gran reorganización”. En concreto, Gurman ha señalado que esta reorganización se basa en una versión plegable del ‘smartphone’.

Asimismo, Apple también planea lanzar un modelo iPhone Pro rediseñado para el 20 aniversario, que estará fabricado con “un uso más extensivo” del vidrio en el cuerpo del dispositivo.

Por otra parte, Gurman también ha compartido algunos detalles sobre el diseño del próximo iPhone 17 Pro, con el que, además del iPhone 17 Air, Apple planea incluir algunos de los mayores cambios de diseño que la compañía ha adoptado desde la generación de 2020.

Concretamente, aunque no tendrá un diseño especialmente distinto y sus líneas serán similares a las del iPhone 16 Pro, sobre todo en la parte delantera, los principales cambios en el diseño del iPhone 17 Pro se centrarán en el módulo de cámaras en la parte trasera.

En este sentido, las cámaras se situarán en un módulo que estará dispuesto a lo ancho del ‘smartphone’ en la parte trasera. Es decir, en lugar el formato cuadrado que ofrece actualmente el iPhone 16 Pro, el módulo de cámaras se extenderá a lo ancho en formato rectangular para el nuevo ‘smartphone’. Igualmente, este módulo será del mismo color que el resto del dispositivo, según han detallado fuentes relacionadas con la compañía.