Cubanos piden a Elon Musk el mismo “regalito” que recibió Venezuela

Un anuncio realizado por el empresario, relacionado con Venezuela, generó miles de reacciones, entre ellas las de usuarios en Cuba que expresan su deseo de que se adopte una medida similar en su país.

6 de enero de 2026, 9:52 p. m.
Cubanos le hacen un llamado a Elon Musk, tras el anuncio para Venezuela.
Cubanos le hacen un llamado a Elon Musk, tras el anuncio para Venezuela. Foto: Getty Images

Una ola de reacciones a nivel mundial surgió tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Una de ellas provino del empresario y magnate Elon Musk, quien anunció el acceso gratuito a internet satelital mediante Starlink en Venezuela. Ante esto, usuarios —especialmente cubanos dentro y fuera de la isla— expresaron en redes sociales su deseo de que una iniciativa similar llegue también a Cuba.

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

El anuncio se produjo en medio de la coyuntura política venezolana, luego de la captura de Maduro y Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos. Según informó el propio Musk en X y confirmó la empresa en su sitio oficial, el servicio gratuito de Starlink estará disponible hasta el 3 de febrero, con el propósito de preservar la conectividad y el acceso a información, siempre que los usuarios cuenten con el equipo necesario.

“Starlink está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”, escribió el director general y arquitecto de productos de Tesla en su cuenta oficial de X.

En este contexto, el sitio web de noticias CiberCuba Noticias recopiló cientos de comentarios de ciudadanos cubanos que manifestaron su deseo de recibir un “regalito” similar, capaz de contribuir a romper la censura informativa.

Entre los comentarios que más destacan y llaman la atención están: “Hace falta hacer lo mismo con Cuba mientras estén los gobernantes actuales. Sería un golpe demoledor al control del Partido sobre las comunicaciones”, “Cuba pa’ cuándo”, “Haz lo mismo con Cuba, Elon”, “Necesitamos internet libre para poder contar lo que pasa aquí”, “Nos tienen con los ojos cerrados siempre, sin conexión ni derecho a información” y “Ño, qué envidia. Nosotros con el internet restringido de Etecsa que es una porquería y carísimo”.

No se requieren aplicaciones ni configuraciones especiales para que el dispositivo detecte la señal desde el espacio.
La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hasta el momento, Elon Musk no se ha pronunciado sobre los numerosos mensajes que cubanos han publicado en redes sociales en relación con este tema. No obstante, el reclamo va más allá de la gratuidad del servicio, pues tiene qué ver con la posibilidad de superar el aparente aislamiento informativo que habría sido impuesto por el régimen.

