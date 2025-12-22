El cierre de año no solo llega con celebraciones y compras, también con un aumento de intentos de fraude digital. En medio del uso cotidiano de WhatsApp y las llamadas inesperadas, los estafadores afinan estrategias para engañar a los usuarios con frases simples que dichas en el momento equivocado, pueden abrir la puerta al robo de dinero.

El INCIBE ha advertido que estas maniobras se repiten cada vez más y se apoyan en la confianza y el descuido.

La palabra que puede convertirse en una trampa

Una de las prácticas más frecuentes comienza con una llamada telefónica aparentemente inofensiva. Del otro lado, una voz amable hace preguntas comunes, como confirmar un nombre o verificar un dato mínimo.

El objetivo real no es la información, sino lograr que la persona responda afirmativamente.

Pronunciar un “sí” en una comunicación sospechosa puede tener consecuencias inesperadas. Esa respuesta puede quedar grabada y luego ser reutilizada para simular consentimientos o validar supuestas autorizaciones en trámites digitales y financieros.

Detrás de preguntas simples por teléfono puede esconderse una estrategia para obtener una grabación de voz. Foto: Getty Images

Por eso, los especialistas recomiendan desconfiar de llamadas de números desconocidos y evitar responder con afirmaciones claras cuando no se tiene certeza de quién está al otro lado.

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

El código que nunca se debe compartir

El segundo punto crítico gira en torno a WhatsApp y a un mensaje que llega por SMS con un número de seis dígitos. Ese código sirve para activar la cuenta en un nuevo dispositivo (código de verificación), pero en manos equivocadas se transforma en una llave de acceso total.

Cuando alguien entrega ese número, el estafador puede apropiarse de la cuenta, leer conversaciones, revisar contactos y hacerse pasar por el usuario para pedir dinero o datos a familiares y amigos. Muchas veces, el engaño se presenta como una supuesta verificación urgente o un problema técnico que debe resolverse de inmediato.

Compartir un código recibido por SMS se ha convertido en una de las formas más rápidas de perder una cuenta de mensajería. Foto: Getty Images

La recomendación es clara: ese código es personal y no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. WhatsApp no lo solicita por llamadas ni por mensajes directos, y cualquier pedido en ese sentido debe considerarse una señal de alerta.