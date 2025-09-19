Eclipse solar del domingo: el ritual para atraer cambios y nuevas intenciones

Este próximo domingo 21 de septiembre la naturaleza tendrá un espectáculo astronómico que va más allá de lo visual, un eclipse parcial de sol que promete ser una oportunidad única para la renovación personal.

Este fenómeno tendrá lugar desde diversas regiones del hemisferio sur, incluyendo el sur del Pacífico, territorios de Polinesia, Nueva Zelanda y sectores de la Antártida.

Por otra parte, este evento lo aprovechan muchas personas con propósitos de introspección y cambio.

La energía del eclipse

Según la reconocida astróloga conocida en redes sociales como La Mística Piscis, estos eventos funcionan como “puertas energéticas” que facilitan procesos de liberación y cierre.

“Los eclipses actúan como portales donde podemos soltar, limpiar y dejar ir aquello que ya no nos sirve”, explica la experta.

Sin embargo, advierte que si el objetivo es manifestar nuevas intenciones o proyectos, es recomendable esperar hasta que concluya la temporada de eclipses, específicamente hasta el cuarto creciente del 30 de septiembre, cuando la energía cósmica cambia su dirección hacia la construcción en lugar de la liberación.

Cómo se hacen los baños rituales

La tradición de los baños de limpieza energética cobra especial relevancia durante estos períodos astrológicos y según La Mística Piscis, el momento ideal para hacerlos es durante la noche.

Primer baño con sal marina y laurel

Para este ritual se necesitan dos ingredientes: un puñado de sal marina o sal gruesa, tres hojas de laurel y agua tibia. Para hacerlo deberá hervir el agua junto con las hojas de laurel, luego agregar la sal y utilizar esta mezcla para bañarte desde el cuello hacia abajo.

Con sal marina y tres hojas de laurel, el primer baño se realiza desde el cuello hacia abajo como símbolo de limpieza. | Foto: Getty Images

Durante el baño, es fundamental mantener la intención clara de liberar todo aquello que ya no forma parte de tu crecimiento personal. Es importante evitar aplicar la mezcla en el cabello y la cabeza, ya que estas zonas conservan memoria energética que podría necesitar, además de ser consideradas la corona energética que nos conecta directamente con lo espiritual.

Segundo baño: renovación con romero y cítricos

Para el segundo ritual se necesita romero seco y un limón fresco, en un recipiente, deposite el romero y exprima completamente el limón, conservando la cáscara dentro de la mezcla para aprovechar todas sus propiedades purificadoras.

Una vez que el agua alcance una temperatura agradable, utilícela mientras repite afirmaciones positivas o decreta aquellas situaciones que desea transformar.

El segundo baño propone combinar romero y cítricos para potenciar la limpieza espiritual y la claridad personal. | Foto: Getty Images