Mhoni Vidente soltó los números de la suerte de septiembre para los 12 signos del zodiaco

Una de las astrólogas y videntes más famosas es Mhoni Vidente, quien se ha destacado por sus acertadas predicciones sobre acontecimientos y sucesos mundiales, consejos y horóscopo para cada signo del zodiaco.

Para nuevo mes, la cubana reveló los números de la suerte que le permitirán a cada uno de los 12 signos atraer mejores oportunidades y las características que más lo representan según el internet.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La alegría y el entusiasmo hace parte de ellos, les encanta afrontar nuevos retos, disfrutar de la naturaleza y proponer nuevas ideas, no les da miedo empezar de cero, aunque suelen ser un poco tercos porque prefieren dar órdenes antes que recibirlas.

Los números: 06, 15, 37

Tauro (20 de abril y al 20 de mayo)

Su fuerza de voluntad y la toma de decisiones los ha permitido no derrumbarse frente a las dificultades y buscan la manera de salir adelantes, pues suelen muy estables y conservadores, generando confianza de ser un buen líder.

Los números son: 05, 09, 32

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Suelen ser personas que inician nuevos proyectos con gran entusiasmo, pero se aburren fácilmente y se desaniman frente a las dificultades, por eso necesitan escuchar halagos y obtener atención. Además, son muy amables y cariñosos, aunque en algunas ocasiones puedan llegar a ser mentirosos.

Los números son: 6, 11, 28

Estos números no solo se relacionan con la suerte, sino que también se cree que tienen el poder ofrecer protección y abrir caminos hacia el éxito. | Foto: Captura YouTube Mhoni Vidente - Getty Images / Montaje: Semana

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Son muy extrovertidos, brillantes y famosos, pero tienen un carácter fuerte y en algunas situaciones pueden ser tímidos y aburridos. Lo más importante para ellos es el hogar porque les genera seguridad y calor.

Los números son: 04, 13, 17

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se dice que es el signo más dominante, pues su fuerza, valentía y seguridad les ayuda a no tenerle miedo a los obstáculos que se les enfrenten. Sin embargo, podrían ser mentirosos o utilizar algunos trucos para hacer quedar mal al enemigo.

Los números son: 03, 08, 34

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Se destacan porque a veces demuestran su carácter frío, son observadores y pacientes, analizan cada una de las situaciones y son muy intuitivos, buscan todos los lados posibles de un argumento.

Los números son: 02, 29, 40

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Lo que más resalta en ellos es su encanto, alegría, amabilidad y tranquilidad, pues suelen imparciales antes los conflictos e incluso, llegar a mostrar rechazos. Se dice que es el signo más civilizado.

Los números son: 07, 19, 48

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Son personas muy sensibles, por lo que se dejan afectar del estado de ánimo que les provoca algunas circunstancias y son muy críticos, por lo que pueden llegar a ser un poco resentidos, pero son buenos amigos con aquellos que consideran merecen su respeto.

Los números son: 07, 19, 48

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si las adversidades se presentan y las situaciones se ponen complicados, ellos sacan su mejor versión y dejan de lado lo negativo porque son muy positivos. Además, su forma de ser les permite empezar nuevos proyectos y abarcar nuevas ideas.

Los números son: 12, 17, 26

Mhoni Vidente destapó los números de la suerte para cada signo. | Foto: Captura Canal de YouTube Mhoni Vidente - Getty Images / Montaje: Semana

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los define la tranquilidad, seguridad y estabilidad, aunque en algunas ocasiones pierdan el control de sus emociones, por lo que se recomiendan hagan actividades que les permita relajarse.

Los números son: 24, 30, 36

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

En este signo se puede encontrar dos tipos de personalidades, aquellos que son tímidos y sensibles, y los que son vivos e insustanciales, pero ambos suelen ser honestos y tolerantes.

Los números son: 01, 25, 27

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Su mayor cualidad es la empatía, comprenden los sentimientos de los demás, por lo que en la mayoría de casos se preocupan más por problemas ajenos y no propios.