Mhoni Vidente soltó los rituales que garantizarían abundancia y prosperidad en septiembre; llegaría la fortuna

Desde hace varios años, Mhoni Vidente es considerada como una de las astrólogas con mayor credibilidad alrededor del mundo, pues en varias ocasiones, ha acertado con sus predicciones, permitiendo que miles de personas la sigan y estén atentas a cada uno de sus pronunciamientos y recomendaciones.

Como es costumbre, en el inicio de todos los meses, la cubana se pronuncia con respecto a las actividades y rituales que deben realizar los creyentes en las energías para tener éxito y cumplir con sus metas propuestas.

Rituales para septiembre. | Foto: YouTube El Heraldo de México

En esta ocasión, habló a través de sus redes sociales y contó cuáles prácticas podrían llegar a ser las más efectivas a la hora de tener buena suerte en cuanto el dinero y mantener una buena racha a nivel económico.

“Prender una veladora amarilla, el 1 de septiembre, que es lunes. Si puedes, ponte mucho perfume. También, te puedes poner 7 monedas con canela en polvo y tantito perfume tuyo, así las frotas con tus manos y lo echas en la cartera para que te rinda el dinero y después ya lo puedes gastar”, dijo frente a las cámaras.

Además, indicó qué se puede hacer en casa para cambiar las energías y tener un espacio mucho más fluido y tranquilo.

“El día primero trapear con mucho pinol, con un olor rico, a crítico, a naranja, a toronja o a limón. Eso nos va a ayudar a que todas las energías se limpien completamente, eso en el día primero”.

Agregó: “Sobre todo, hay que pensar muchas cosas positivas, prender mi veladora amarilla y pedirle al arcángel Miguel, ya que va a ser el patrono de este mes”.

Oración al arcángel San Miguel

Pese a que existen varias oraciones a Miguel Arcángel, estas son algunas de las preferidas por los católicos.

San Miguel Arcángel,

defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo

contra las perversidad y asechanzas

del demonio.

Reprímale Dios, pedimos suplicantes,

y tu príncipe de la milicia celestial

arroja al infierno con el divino poder

a Satanás y a los otros espíritus malignos

que andan dispersos por el mundo

para la perdición de las almas.

Amén.

San Miguel Arcángel. | Foto: Imagen generada por la IA Bing Image Creator.

Oración para los momentos difíciles

