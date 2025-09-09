Suscribirse

El 2025 tuvo el tercer agosto más caluroso de la historia

Fue 0,49 grados centígrados por encima del promedio de agosto de 1991-2020.

Redacción Tecnología
9 de septiembre de 2025, 11:20 p. m.
El verano en Europa sigue generando altas temperaturas en varios países.
El verano en Europa sigue generando altas temperaturas en varios países.

Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido a nivel mundial, con una temperatura superficial del aire promedio de 16,60 °C, 0,49 °C por encima del promedio de agosto de 1991-2020.

Según el último boletín de Copernicus Climate Change Service (C3S), el pasado mes fue 0,22 °C más frío que los dos agostos más cálidos registrados, en 2023 y 2024. No obstante, fue 1,29 °C superior al promedio estimado de 1850-1900 utilizado para definir el nivel preindustrial.

El período de 12 meses de septiembre de 2024 a agosto de 2025 fue 0,64 °C superior al promedio de 1991-2020 y 1,52 °C superior al nivel preindustrial.

En el suroeste de Europa, el mes trajo consigo la tercera gran ola de calor del verano, acompañada de incendios forestales excepcionales.

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido a nivel mundial,

La temperatura media en Europa continental en agosto de 2025 fue de 19,46 °C, 0,30 °C por encima de la media de agosto de 1991-2020, lo que lo sitúa fuera de los 10 agostos más cálidos del registro de datos.

Europa Occidental experimentó las temperaturas del aire superiores a la media más pronunciadas de Europa. La península Ibérica y el suroeste de Francia se vieron especialmente afectados por las olas de calor.

Gran parte del norte de Europa, incluyendo Fenoscandia, los Estados Bálticos, Bielorrusia y Polonia, experimentó temperaturas inferiores a la media. Fuera de Europa, las temperaturas fueron más altas que la media en Siberia, partes de la Antártida, China, la península de Corea, Japón y Oriente Medio.

Las temperaturas fueron más bajas que la media en la mayor parte de Australia, y se registraron condiciones mixtas en América del Norte, América del Sur y Sudáfrica.

La temperatura superficial del mar (TSM) media de agosto de 2025, entre 60°S y 60°N, fue de 20,82 °C, el tercer valor más alto registrado para el mes, 0,16 °C por debajo del récord de agosto de 2023.

La mayor parte del Pacífico Norte registró TSM muy por encima de la media, con máximos históricos en algunas zonas. Por el contrario, en el Pacífico ecuatorial central y oriental, las TSM se mantuvieron cerca o por debajo de la media de 1991-2020, lo que refleja las condiciones neutrales respecto al ENSO, más conocido como El Niño.

Récord

En Europa, se registraron TSM récord en una zona del Atlántico Norte al oeste de Francia y el Reino Unido. Las temperaturas de la superficie del mar (TSM) en el Mediterráneo fueron mixtas y mucho menos extremas que en agosto de 2024.

La temperatura media global del verano boreal de 2025 (de junio a agosto) fue la tercera más alta registrada, 0,47 °C por encima de la media de 1991-2020, y solo más fría que la de los veranos boreales de 2023 y 2024.

Las temperaturas en todo el mundo fueron mayoritariamente superiores a la media, especialmente en el hemisferio norte. Las mayores anomalías positivas se registraron en Asia, mientras que se observaron anomalías negativas notables en Sudamérica y Australia.

Con información de Europa Press

