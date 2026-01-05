El inicio de 2026 llegará acompañado de un fenómeno astronómico que despierta el interés de científicos y aficionados al cielo: el cometa 24P/Schaumasse, un cuerpo de período corto y órbita estable alrededor del Sol, que podría ser visto durante los primeros días de enero, según proyecciones astronómicas.

Descubierto en 1911 por el astrónomo francés Alexandre Schaumasse, el cometa 24P/Schaumasse pertenece a la categoría de cometas de período corto, ya que completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada ocho años.

Esta regularidad facilita que los astrónomos calculen con antelación su trayectoria y sus condiciones de visibilidad, convirtiéndolo en un objeto de interés científico dentro del sistema solar, especialmente en comparación con los cometas de largo período, cuyos regresos pueden tardar miles de años.

Durante su retorno previsto para 2026, el cometa 24P/Schaumasse pasará por el perihelio el 8 de enero, momento en el que estará más próximo al Sol y alcanzará su mayor nivel de luminosidad en esta aparición.

Los cálculos astronómicos estiman una magnitud cercana a 8, lo que impide su observación a simple vista, aunque sí permitirá detectarlo con telescopios de aficionado y binoculares de gran apertura, especialmente desde zonas con baja contaminación lumínica.

En los días cercanos a ese punto y durante las semanas siguientes, se prevé que el cometa presente una coma discreta, sin desarrollar colas largas o llamativas como las de otros cometas más brillantes.

La disposición geométrica del cometa en este retorno permitirá su observación desde ambos hemisferios, tanto el norte como el sur, lo que amplía las posibilidades para los aficionados a la astronomía en distintas regiones del planeta. Las condiciones más favorables se darán después de la medianoche, cuando el objeto gane altura sobre el horizonte oriental y resulte más sencillo de localizar con instrumentos de observación.

Con el avance de enero hacia febrero, 24P/Schaumasse irá perdiendo brillo de forma gradual a medida que se aleje del Sol. Aun así, se espera que continúe siendo detectable durante varias semanas, sobre todo con apoyo de binoculares o telescopios y desde zonas con cielos oscuros.