Tecnología

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Interpretar correctamente estos íconos facilita el uso adecuado de los dispositivos, optimiza el rendimiento del pc y previene inconvenientes innecesarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de enero de 2026, 9:32 p. m.
Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.
Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa. Foto: Getty Images

Los computadores cuentan con puertos USB que son fundamentales para su correcto funcionamiento y, sobre todo, para ofrecer una experiencia más fluida al usuario. Estos permiten conectar una amplia variedad de dispositivos y facilitan la transferencia de datos, energía y funciones adicionales. Gracias a su versatilidad, los puertos USB se han convertido en un estándar presente en prácticamente todos los PC modernos.

A través de estos puertos es posible copiar y mover archivos entre el computador portátil y otros dispositivos externos. Fotos, videos, documentos y programas pueden transferirse en cuestión de segundos, especialmente mediante aquellos que son modernos como USB 3.0, USB 3.1 o USB-C, los cuales ofrecen velocidades muy superiores a las versiones anteriores.

Sin embargo, algunos incluyen símbolos que resultan clave y que, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para los usuarios. Uno de los más importantes es el símbolo del rayo que aparece junto a ciertos puertos USB del PC, el cual no es meramente decorativo.

El puerto USB 2.0 es uno de los más antiguos y suele encontrarse en la mayoría de equipos.
Aunque algunos puertos tengan el mismo tamaño o forma, pueden ofrecer diferentes velocidades de transferencia. Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal Computer Hoy, este ícono indica que se trata de un puerto Thunderbolt, una tecnología considerablemente más potente que un USB-C convencional. Aunque ambos utilizan el mismo conector físico, Thunderbolt garantiza mayores velocidades, más funciones y un mejor rendimiento, como transferencias de datos ultrarrápidas y la posibilidad de conectar pantallas externas de alto desempeño.

Tecnología

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

Tecnología

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

Tecnología

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

Tecnología

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

Tecnología

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Tecnología

Primera lluvia de estrellas de 2026: estas son las recomendaciones para observar las asombrosas cuadrántidas este 3 de enero

Tecnología

Símbolos en los puertos USB: para qué sirven y por qué es importante tenerlos en cuenta al conectar dispositivos

Tecnología

Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

Tecnología

El puerto USB que tiene su router wifi y no lo sabía: para qué sirve y cómo usarlo para aprovecharlo al máximo

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

En este sentido, el símbolo del rayo funciona como un sello de calidad que certifica que el puerto ofrece capacidades avanzadas y no se limita únicamente a la carga o a la transferencia básica de información.

Asimismo, identificar correctamente estos símbolos ayuda a evitar errores y posibles daños en el equipo. Conectar un cargador de alta potencia o un dispositivo exigente a un puerto inadecuado puede generar cargas lentas, fallos de conexión o incluso un desgaste prematuro del computador. Saber qué puerto utilizar en cada caso mejora la seguridad y prolonga la vida útil tanto del equipo como de los accesorios.

La energía permanece activa incluso cuando el sistema está apagado.
El rayo, especialmente en puertos USB-C, suele indicar compatibilidad con tecnologías avanzadas como Thunderbolt. Foto: Getty Images

Por esta razón, conocer los símbolos de los puertos USB del PC no es un detalle técnico menor, sino una herramienta práctica para aprovechar al máximo la tecnología. Interpretar correctamente estos íconos facilita el uso adecuado de los dispositivos, optimiza el rendimiento del computador y previene inconvenientes innecesarios.

Más de Tecnología

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Exoplaneta PSR J2322-2650b

Exponen nuevos detalles de planeta recientemente descubierto que causó asombro por su particular forma: “Nunca antes visto”

El fósil que reescribe el origen de la marcha humana.

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televiso

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

La memoria del celular puede llenarse con el paso del tiempo.

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos.

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Las lluvia de estrellas son los fenómenos astronómicos más importantes del mundo.

Primera lluvia de estrellas de 2026: estas son las recomendaciones para observar las asombrosas cuadrántidas este 3 de enero

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

Elon Musk habría lanzado predicción sobre el futuro de la humanidad y lo que se debe esperar de la IA en 2026

La grabación de un joven hablando sobre su identidad se volvió tendencia en cuestión de horas.

“Me identifico como un zorro”: video viral que le da vuelta al mundo; la historia detrás del joven que habla de “su manada”

Noticias Destacadas