Elon Musk anunció nueva ayuda para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Elon Musk respaldó la iniciativa desde su cuenta de X como apoyo humanitario al país.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 1:47 a. m.
La medida llega tras los cortes de comunicación después de la captura de Nicolás Maduro.
La medida llega tras los cortes de comunicación después de la captura de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / X - @elonmusk

En medio de una profunda turbulencia política en Venezuela, marcada por la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro, el empresario tecnológico Elon Musk ha anunciado una iniciativa que ha generado eco internacional.

A través de Starlink, la red de internet satelital propiedad de su firma SpaceX, Musk informó que habilitará acceso gratuito a internet para los venezolanos hasta el 3 de febrero de 2026.

El anuncio fue difundido tanto por la cuenta oficial de Starlink como por el propio Musk en su perfil de X (antes Twitter), donde acompañó el mensaje con la frase “En apoyo al pueblo de Venezuela”, subrayando el carácter humanitario del gesto.

Este paso se produce justo después de que el líder venezolano fuera detenido en una operación militar respaldada por Estados Unidos, lo que ha generado una oleada de tensiones y opiniones encontradas en la región y más allá.

Detalles de la oferta y reacciones contrapuestas

La oferta de Starlink consiste en otorgar servicio de banda ancha sin costo durante casi un mes, siempre y cuando quienes lo utilicen ya cuenten con el equipo necesario para conectarse, como antenas y receptores compatibles.

De acuerdo con Starlink, para los usuarios que ya estaban activos los créditos se aplicarán automáticamente a sus cuentas, mientras que aquellas personas con cuentas inactivas o pausadas también podrán reactivar el servicio sin cargos adicionales por este periodo especial.

“Si ya tienes un equipo de Starlink en su posesión, puede seleccionar un plan Itinerante para utilizar el servicio en Venezuela”, indicó Starlink.

No se requieren aplicaciones ni configuraciones especiales para que el dispositivo detecte la señal desde el espacio.
El acceso gratuito de Starlink estará disponible por casi un mes para quienes ya tengan el equipo. Foto: NurPhoto via Getty Images

La reacción en redes fue variada, mientras algunos celebraron el gesto de Musk como un apoyo directo a la población en un contexto de restricciones informativas, hubo quienes cuestionaron las motivaciones detrás de la medida, calificándola de que “nada es gratis” e incluso señalando esto como una estrategia geopolítica ligada a los recientes acontecimientos.

Starlink ya ha sido utilizada en varias crisis globales para restablecer comunicaciones, como durante conflictos en Europa y otras regiones afectadas por apagones de internet.

