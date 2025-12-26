Tecnología

¿Es buena idea guardar cosas importantes en tarjetas microSD? Esto es lo que debe saber antes de hacerlo

En la actualidad, las personas manejan grandes volúmenes de información digital, lo que hace necesario contar con opciones de almacenamiento accesibles.

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 7:48 p. m.
Se deben tener en cuenta ciertos aspectos antes de almacenar información importante en las MicroSD.
Se deben tener en cuenta ciertos aspectos antes de almacenar información importante en las MicroSD. Foto: Getty Images

En el mundo digital actual, el flujo de datos personales es cada vez mayor, tanto a nivel personal como laboral. Documentos, fotos, videos, contraseñas y correos electrónicos forman parte de la información que los usuarios necesitan almacenar y transportar a diario. Aunque existen múltiples opciones para hacerlo, una de las más utilizadas durante años ha sido la tarjeta microSD, gracias a que es una solución práctica, económica y fácil de usar.

Las microSD se caracterizan por su tamaño reducido y están diseñadas para almacenar y transferir datos digitales. Su formato compacto permite que se integren en dispositivos electrónicos portátiles como celulares, cámaras, tablets, drones y consolas de videojuegos.

Entre sus usos más comunes se encuentran el almacenamiento de fotos y videos, especialmente en cámaras y smartphones; la instalación de aplicaciones en dispositivos que permiten moverlas a una tarjeta externa; guardar música, documentos y archivos multimedia para acceder a ellos en cualquier momento; la transferencia de datos entre dispositivos mediante adaptadores o lectores de tarjetas; y la creación de copias de seguridad para respaldar información importante.

Almacenamiento digital
Las tarjetas microSD se han consolidado durante años como una alternativa práctica. Foto: Aleph Data Solutions

Sin embargo, cuando se trata de almacenar archivos sensibles o de gran valor, no siempre son la mejor opción desde el punto de vista de la seguridad. De acuerdo con Computer Hoy, esto se debe a que los datos pueden quedar olvidados durante años y perderse con facilidad.

Gmail se actualiza con una nueva opción que permite modificar el nombre de usuario sin perder correos ni datos

Cuando una microSD se daña, la recuperación de la información resulta casi imposible debido a su diseño monolítico, que impide separar o reparar los componentes afectados.

Además, su tecnología de memoria flash es más vulnerable al paso del tiempo, ya que los electrones que almacenan los datos tienden a filtrarse. Este problema se ve agravado por la alta densidad de datos, el uso de materiales de bajo costo y una capacidad limitada de corrección de errores, explica la fuente en mención.

A esto se suma que las microSD pueden degradar o corromper la información si los datos se leen con mucha frecuencia, ya que no están diseñadas para gestionar el estrés eléctrico en sus celdas.

La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes.
La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, su tamaño reducido hace que se pierdan con facilidad. Por estas razones, aunque son muy útiles para el uso diario, no se recomiendan para el almacenamiento de información importante a largo plazo, que debería guardarse en dispositivos más seguros como discos duros o unidades SSD.

