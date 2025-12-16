Suscribirse

Esta página permite escribir “una carta a tu futuro yo” y recibirla en papel dentro de unos años

Aunque la idea tiene un toque emocional, también tiene un costo.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

17 de diciembre de 2025, 3:28 a. m.
Cada carta llega al buzón en papel de alta calidad, con un diseño minimalista.
El sitio Letter to Yourself transforma un mensaje digital en un recuerdo tangible. (imagen de referencia generada con IA) | Foto: Generada con IA - Bing

En un mundo dominado por mensajes instantáneos y correos electrónicos, existe una iniciativa que nos invita a desacelerar y conectar con nuestro futuro.

Se trata de Letter to Yourself, una plataforma que permite escribir una carta para uno mismo y recibirla en el buzón, años después, en formato físico. La experiencia mezcla nostalgia, reflexión y sorpresa: una carta que, aunque escrita hoy, aparecerá en tu puerta como un pequeño regalo del pasado.

Así funciona “la carta a tu futuro”

Letter to Yourself señala que asegura la privacidad, pues primero, el usuario se enfrenta a un recuadro en blanco en el sitio web, donde puede plasmar pensamientos, recuerdos, metas o reflexiones.

“No la leemos. Todo nuestro proceso está automatizado para que solo nuestras máquinas la vean antes de sellarla en un sobre”, declaran.

Cada usuario decide cuándo quiere recibir su mensaje, aunque la entrega puede variar unos días.
La plataforma permite escribir pensamientos y recuerdos sin intervención humana, asegurando confidencialidad total. | Foto: lettertoyourself

Luego se debe elegir cuándo quiere que la carta llegue, la plataforma permite seleccionar una fecha aproximada o específicar, aunque advierte que la entrega puede adelantarse o retrasarse unos días.

Una vez cumplido el plazo, la carta se envía en papel de alta calidad, con un diseño minimalista, directamente al domicilio indicado, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

Un recuerdo tangible a un precio fijo

Aunque la idea tiene un toque emocional, también tiene un costo:

“Solicitamos una tarifa fija de 7,99 € | 6,99 £ | 8,99 $ por cada carta que desee enviar", señala el portal, sin importar su extensión ni el país de destino.

El precio único permite equilibrar cartas largas o con destinos lejanos con las más cortas o cercanas.
La plataforma cobra una tarifa establecida para garantizar un precio justo para todos los usuarios. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal, esta estrategia se implementa para equilibrar los gastos, las cartas más largas o con destinos lejanos se compensan con las más cortas o cercanas, garantizando que todos los usuarios paguen un precio justo por revivir sus recuerdos en el futuro.

“Su carta puede contener hasta 12.500 caracteres, lo que equivale a aproximadamente 2.000 palabras o unas 5 páginas”, confirma el portal.

