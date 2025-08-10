Estos son los peores lugares para ubicar la air fryer

Colocar una freidora de aire en un lugar inadecuado no solo reduce su eficiencia, sino que también puede representar un riesgo para la seguridad y la integridad de la cocina. Estos electrodomésticos generan calor intenso y liberan vapor durante su funcionamiento, por lo que necesitan un espacio bien ventilado y estable. Una ubicación incorrecta puede provocar sobrecalentamientos, daños a otros muebles o aparatos, e incluso accidentes.

A continuación, se detallan cinco de los peores lugares para situar una freidora de aire, con la explicación de por qué deben evitarse.

Freidora de aire. | Foto: Getty Images

1. Encima de electrodomésticos sensibles al calor (microondas, nevera, etc.): La radiación térmica que emite el aparato puede afectar negativamente a otros dispositivos, acortando su vida útil o alterando su funcionamiento. Además, el calor acumulado en la superficie de otro electrodoméstico puede incrementar el riesgo de sobrecalentamiento.

2. Dentro de espacios cerrados: Las freidoras de aire requieren una circulación de aire adecuada para evitar el exceso de temperatura. Colocarlas en un espacio confinado impide que el calor se disipe y aumenta significativamente el riesgo de incendio.

3. Muy cerca de la pared: Para un funcionamiento seguro, es recomendable mantener al menos 10 a 15 centímetros de distancia entre el aparato y cualquier pared u objeto. Esto favorece la ventilación y evita que el calor concentrado deteriore la pintura o los revestimientos.

4. Sobre superficies inflamables o delicadas (manteles, madera sin tratar, plástico blando): El calor emitido por la freidora, junto con posibles restos de grasa, puede dañar o incluso encender materiales sensibles. Es preferible usar superficies resistentes al calor, como encimeras de piedra, acero inoxidable o vidrio templado.

Cuidados que debe tener en el uso de la air fryer

Limpieza regular: Es importante limpiar la canasta, la bandeja y el interior después de cada uso para evitar acumulación de grasa y restos de comida, que podrían afectar el sabor de las preparaciones o incluso provocar humo. No utilizar estropajos metálicos que rayen el revestimiento antiadherente.

Uso de los accesorios correctos: Solo emplear utensilios y recipientes que sean resistentes al calor y compatibles con la freidora de aire. Algunos plásticos y vidrios no templados pueden deformarse o romperse por la alta temperatura.

Precalentamiento y carga adecuada: Seguir las indicaciones del fabricante respecto al precalentamiento y evitar sobrecargar la canasta. Un exceso de alimentos reduce la circulación de aire y provoca una cocción desigual.