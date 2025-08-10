Suscribirse

Tecnología

Estos son los peores lugares para ubicar la air fryer

Este electrodoméstico necesita un espacio bien ventilado y estable.

Redacción Tecnología
10 de agosto de 2025, 5:43 p. m.
Freidora de aire
Estos electrodomésticos generan calor intenso y liberan vapor durante su funcionamiento, por lo que necesitan un espacio bien ventilado y estable | Foto: Getty Images

Colocar una freidora de aire en un lugar inadecuado no solo reduce su eficiencia, sino que también puede representar un riesgo para la seguridad y la integridad de la cocina. Estos electrodomésticos generan calor intenso y liberan vapor durante su funcionamiento, por lo que necesitan un espacio bien ventilado y estable. Una ubicación incorrecta puede provocar sobrecalentamientos, daños a otros muebles o aparatos, e incluso accidentes.

A continuación, se detallan cinco de los peores lugares para situar una freidora de aire, con la explicación de por qué deben evitarse.

Freidora de aire
Freidora de aire. | Foto: Getty Images

1. Encima de electrodomésticos sensibles al calor (microondas, nevera, etc.): La radiación térmica que emite el aparato puede afectar negativamente a otros dispositivos, acortando su vida útil o alterando su funcionamiento. Además, el calor acumulado en la superficie de otro electrodoméstico puede incrementar el riesgo de sobrecalentamiento.

Contexto: ¿Su freidora de aire no enciende? Estas podrían ser las causas del fallo en el electrodoméstico

2. Dentro de espacios cerrados: Las freidoras de aire requieren una circulación de aire adecuada para evitar el exceso de temperatura. Colocarlas en un espacio confinado impide que el calor se disipe y aumenta significativamente el riesgo de incendio.

3. Muy cerca de la pared: Para un funcionamiento seguro, es recomendable mantener al menos 10 a 15 centímetros de distancia entre el aparato y cualquier pared u objeto. Esto favorece la ventilación y evita que el calor concentrado deteriore la pintura o los revestimientos.

Contexto: La hora crítica en la que no debería usar la freidora de aire porque podría incrementar el consumo de energía en la factura

4. Sobre superficies inflamables o delicadas (manteles, madera sin tratar, plástico blando): El calor emitido por la freidora, junto con posibles restos de grasa, puede dañar o incluso encender materiales sensibles. Es preferible usar superficies resistentes al calor, como encimeras de piedra, acero inoxidable o vidrio templado.

Cuidados que debe tener en el uso de la air fryer

Limpieza regular: Es importante limpiar la canasta, la bandeja y el interior después de cada uso para evitar acumulación de grasa y restos de comida, que podrían afectar el sabor de las preparaciones o incluso provocar humo. No utilizar estropajos metálicos que rayen el revestimiento antiadherente.

Uso de los accesorios correctos: Solo emplear utensilios y recipientes que sean resistentes al calor y compatibles con la freidora de aire. Algunos plásticos y vidrios no templados pueden deformarse o romperse por la alta temperatura.

Precalentamiento y carga adecuada: Seguir las indicaciones del fabricante respecto al precalentamiento y evitar sobrecargar la canasta. Un exceso de alimentos reduce la circulación de aire y provoca una cocción desigual.

Prevención de daños eléctricos: Conectarla directamente a un enchufe con toma de tierra, evitando extensiones o regletas de baja capacidad. Después de su uso, desenchufar el aparato para prevenir cortocircuitos o sobrecargas.

