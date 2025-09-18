Cuando la batería del celular comienza a descargarse más rápido de lo normal la mayoría suele culpar a aplicaciones como Chrome, Instagram o TikTok, sin embargo, un reciente análisis reveló que no es el navegador de Google el que fácilmente puede encabezar la lista de consumo de energía, sino otra herramienta mucho menos visible, que trabaja de manera constante sin que el usuario la abra directamente.

La aplicación invisible que nunca descansa

Se trata de Google Play Services, o Servicios de Google Play. Aunque no aparece entre las aplicaciones que se usan a diario, es una de las que más recursos demanda. La razón es sencilla: nunca se detiene.

A diferencia de Chrome, que solo gasta batería cuando se abre, lo que sucede con Google Play Services es que trabaja en segundo plano todo el tiempo y funciona como un engranaje para que el sistema Android y las apps de Google trabajen correctamente.

Aunque muchos culpan al navegador, expertos señalan a otro servicio como el verdadero responsable. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Play Store

Esta aplicación es la encargada de que lleguen las notificaciones de Gmail o WhatsApp, de que los contactos y calendarios se sincronicen, y de que los mapas puedan ubicar la posición exacta del usuario.

También maneja la seguridad del dispositivo, valida las cuentas de Google y permite que las descargas desde la Play Store funcionen sin problemas. En otras palabras, aunque no se vea ni se use de forma directa, es el motor que mantiene activo gran parte del ecosistema de Android.

Es un gasto inevitable, no se puede eliminar

El hecho de que Google Play Services siempre esté activo provoca que el consumo de batería aumente, además, es importante tener en cuenta que con cada nueva actualización suele sumar más funciones, lo que puede intensificar el gasto sin que el usuario lo note.

Esto explica por qué, en muchos casos, los celulares muestran un consumo alto de esta aplicación al revisar el apartado de uso de batería.

El gasto de energía en segundo plano aumenta por la función “Buscar dispositivos cercanos”, presente en la mayoría de smartphones. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

César Ovando, director en 3Djuegos, lo explicó de manera clara: “Si sospechas que Google Play Services está afectando la duración de la batería de tu celular, tenemos una mala noticia: no se recomienda desinstalar esta aplicación. De hecho, desinstalar Google Play Services solo revertirá a una versión anterior y no eliminará completamente la aplicación, ya que es esencial para el sistema operativo”.