El botón que más ahorra batería en el celular, es nuevo y solo unos pocos son afortunados de tenerlo

¿Le ha pasado que su celular se queda sin batería justo cuando más lo necesita? Pues ahora, Apple creó una solución para este problema, pero hay una mala noticia: solo funciona en algunos modelos de iPhone, es como tener un asistente invisible que cuida la batería todo el día.

Esta nueva función es inteligente porque aprende cómo el usuario utiliza el celular y hace pequeños ajustes para que la batería dure más tiempo. Lo mejor de todo es que trabaja sola, sin que tenga que hacer algo.

¿Cómo funciona esta magia?

Imagine que su iPhone tiene un cerebrito que lo observa todos los días, ve a qué hora usa más el iPhone, cuándo juega, cuándo chatea y cuándo solo lo tiene guardado.

Usuarios de iPhone notan un consumo de energía más rápido después de instalar la actualización iOS 26. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Con toda esa información, el celular se vuelve más listo y empieza a prepararse para los momentos cuando más batería va a necesitar.

Por ejemplo, si siempre usa mucho el celular en la tarde, el iPhone se da cuenta y durante la mañana baja un poco el brillo de la pantalla o cierra aplicaciones que no está usando, todo esto pasa sin que el usuario se entere, como si fuera magia.

Además, cuando la batería llega al 20%, automáticamente activa el modo de ahorro sin que tenga que acordarse.

Los celulares afortunados que tienen este superpoder

Aquí viene lo triste: no todos los iPhone tienen esta función. Solo los más nuevos pueden hacer este truco inteligente. Si tienes un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, está de suerte, pero también funciona en todos los iPhone 16 (el normal, el Plus, el Pro y el Pro Max) y el iPhone 16e. Además, debe tener actualizado el celular con iOS 26.

Apple presentó una herramienta que aprende del uso diario para ahorrar energía, pero no todos podrán activarla. | Foto: Getty Images

Pero los más afortunados son los que tienen los iPhone más vigentes: el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air. Estos ya vienen con la función activada desde que los sacas de la caja, es decir, desde el primer día su teléfono ya está cuidando la batería.

Si tiene uno de los iPhone compatibles, pero la función no está activada, es fácil prenderla:

Solo vaya a ‘Configuración’, busque ‘Batería’, luego ‘Modo de consumo’ y activa donde dice ‘Consumo adaptativo’. Si quiere, también puedes pedir que le avise cuando esté trabajando para cuidar la batería.