Google prepara un cambio clave: así restringirá el wifi en celulares de uso compartido

El acceso dejaría de ser automático y pasaría a depender de una autorización explícita.

17 de diciembre de 2025, 4:42 p. m.
Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi.
Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi. Foto: Inteligencia Artificia de ChatGPT

Una de las prácticas más comunes para ahorrar datos móviles o acceder rápidamente a internet era conectarse a una red wifi desde un celular prestado, familiar o de uso compartido. Sin embargo, esta costumbre podría convertirse en cosa del pasado. El aumento de amenazas digitales, el robo de información personal y la sofisticación de los ataques informáticos han puesto en la mira el uso de wifi en celulares compartidos.

Ahora, Google trabaja en una nueva función para dispositivos Android que permitiría limitar el acceso a redes wifi cuando se trata de dispositivos compartidos. La iniciativa busca reforzar la seguridad y la privacidad, evitando que cualquier usuario del equipo pueda conectarse automáticamente a redes guardadas.

De esta manera, el sistema dejaría de asumir que todos los perfiles tienen el mismo nivel de permiso, algo especialmente relevante en celulares utilizados por varias personas en entornos familiares o laborales.

La compañía, responsable del desarrollo de Android, apunta a que los propietarios de estos dispositivos tengan mayor control sobre quién puede usar una red inalámbrica y quién no. En la práctica, esto supondría un cambio importante frente al modelo actual, donde las credenciales wifi se tratan como un recurso compartido. Es decir, el acceso dejaría de ser automático y pasaría a depender de una autorización explícita.

De acuerdo con el sitio web Android Authority, la versión 2511 de Android Canary introduce dos nuevas funciones relacionadas con la conexión a redes wifi: ‘Compartir red’ y ‘Permitir a los usuarios editar la red’. La primera habilita que otros perfiles del mismo dispositivo puedan conectarse a una red específica, mientras que la segunda autoriza a modificar sus parámetros, como nombre o configuración de seguridad.

Aunque ambas funciones permanecen activadas de forma predeterminada, Google planea permitir que se desactiven desde el apartado de ‘Opciones avanzadas’ al momento de conectarse a una red.

Este acceso puede realizarse por dos vías: mediante el panel de ‘Ajustes rápidos’ o ingresando a los detalles de la red desde ‘Ajustes’, dentro de la sección ‘Red e Internet’, hasta llegar al menú de ‘Internet’. El cambio apunta a ofrecer mayor control sobre el uso del wifi en dispositivos compartidos.

Expertos recuerdan que pequeños cambios, como desconectar aparatos, pueden hacer que el WiFi funcione mejor.
El WiFi en casa puede rendir mejor si se limita la presencia de aparatos que trabajan en la misma frecuencia. Foto: Getty Images

Se prevé que esta nueva función se extienda a un mayor número de usuarios con el lanzamiento de la próxima versión beta de Android 16 QPR3, en la que Google también incorporaría un punto de acceso wifi de doble banda de 2,4 y 6 GHz.

Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary desde hace varias semanas, por lo que todo indica que su llegada a una beta pública es inminente, junto con otros ajustes enfocados en reforzar el control y el rendimiento de las conexiones inalámbricas.

