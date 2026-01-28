Tecnología

Google recomendó tomar medidas ante WhatsApp desactivando una función inmediatamente: la función que considera riesgosa

Google lanzó una alerta sobre una configuración de WhatsApp que podría pasar desapercibida para muchos usuarios.

Una función activada por defecto en WhatsApp motivó una recomendación preventiva por parte de Google.
Una función activada por defecto en WhatsApp motivó una recomendación preventiva por parte de Google.

Una advertencia de Google volvió a exponer una de las aplicaciones más usadas en el mundo. WhatsApp, presente en millones de teléfonos, cuenta con una configuración activada por defecto que podría convertirse en un problema de seguridad si no se revisa a tiempo.

Por esa razón, la compañía recomendó tomar una medida sencilla pero clave: desactivar una función.

La alerta se conoció luego de que una investigación interna de Google revelara un escenario en el que los usuarios podrían recibir contenido sin notarlo, incluso sin abrir un chat o interactuar con la aplicación.

La falla detectada por el equipo de seguridad de Google

El hallazgo fue realizado por Project Zero, el grupo de Google dedicado a identificar vulnerabilidades en programas ampliamente utilizados. Uno de sus investigadores, Brendon Tiszka, explicó que el problema está relacionado con la forma en que WhatsApp gestiona imágenes, videos y documentos que llegan desde contactos o grupos.

Según detalló, existen situaciones en las que estos archivos se descargan directamente en el dispositivo, sin que el usuario dé ninguna autorización explícita. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando alguien es agregado a un grupo y uno de sus contactos tiene un rol de administrador dentro de ese chat.

El modo en que WhatsApp gestiona imágenes y videos quedó en cuestión tras un hallazgo de seguridad.
Google detectó un fallo que permite la descarga automática de contenido en WhatsApp bajo escenarios específicos.

Aunque no se trata de un ataque masivo, el riesgo aparece en acciones dirigidas, donde un tercero puede aprovechar esa descarga automática para enviar archivos que no deberían llegar al teléfono sin previo aviso.

El ataque se basa en añadir a la víctima a un grupo junto con alguien de su lista de contactos; luego, desde ese espacio, se envían imágenes o videos que se descargan solos en el teléfono, incluso si la persona no abrió el chat.

El problema es que ese contenido llega sin aviso ni permiso previo, lo que reduce el control del usuario sobre lo que se guarda en su dispositivo; por eso se advierte que, si se tiene la descarga automática activada, podría generar inconvenientes.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

La opción que Google aconseja desactivar cuanto antes

Para reducir ese riesgo, Google fue claro: conviene desactivar la descarga automática de contenido multimedia en WhatsApp. Esta función viene activada de forma predeterminada y hace que fotos y videos se guarden apenas llegan a un chat.

Sobre este punto, SEMANA explicó cómo configurar rápidamente la función, la cual, al mantener esta opción encendida, no solo puede representar un problema de seguridad, sino también afectar el almacenamiento del celular, especialmente en grupos donde circula gran cantidad de archivos a diario.

Función de WhatsApp que viene de fabrica activada y podría provocar un virus
SEMANA explicó por qué conviene revisar la descarga automática en los chats.

Al desactivar esta configuración, el usuario mantiene el control sobre qué contenido se descarga y cuándo hacerlo. Una acción simple que, según Google, puede evitar dolores de cabeza y mejorar tanto la seguridad como el rendimiento del dispositivo.

