Haga su primer pódcast gratis con un botón, sin hablar: solo necesita un texto e internet

Google continúa la lucha por tener la herramienta de inteligencia artificial más popular, enfrentándose al ChatGPT de OpenAI, DeepSeek y Claude de Anthropic.

Para ello se actualiza constantemente, como con la edición de fotografías de la programación de Nano Banana, y con una nueva función capaz de convertir textos en pódcast y, lo más increíble, con un solo botón.

¿Qué hace esta nueva función?

Ahora, esta nueva función de la inteligencia artificial de Google cuenta con la capacidad de transformar archivos de texto en audio, pero lo sorprendente es que el resultado es prácticamente un pódcast: tiene presentadores, enseñan diferentes temas del texto y comienzan a desglosarlo, explicándolo igual que un programa que se puede escuchar en plataformas de audio o incluso en la radio.

La herramienta de Google recrea conversaciones entre locutores virtuales a partir de cualquier archivo cargado. | Foto: Getty Images

Sin embargo, antes de comenzar es importante tener en cuenta algo relevante.

En las pruebas realizadas por SEMANA, la duración de transformación de los textos no es igual en todos los casos, pues esto puede variar por el tipo de formato (doc, pdf, bloc de notas, entre otros) y también la cantidad de palabras, pues la IA tiene que escanearlo completo para así poder generar un resultado.

Esto puede generar diferentes oportunidades: puede ayudar a las personas que quieren comenzar con su primer contenido guiándolas, como también haciendo un contenido único, pues cuenta con presentadores que no hablan plano, creando una conversación fluida.

¿Cómo puede usarla?

Se trata de una función que cualquiera puede utilizar, es gratuita y no necesita ningún prompt, el mismo Gemini IA se encarga de simplificar todo en un botón.

Informes y presentaciones pueden convertirse en audios prácticos para cualquier ocasión. | Foto: Gemini

Para que lo pueda hacer ya mismo, deberá abrir su aplicación de Gemini o también puede hacerlo desde el navegador, posteriormente:

En el chat encontrará el botón para adjuntar archivos, lo encontrará con un símbolo de “+” y luego deberá presionar en ‘Subir archivos’. Localice el archivo de texto que convertirá en pódcast y adjúntelo. Una vez haya cargado el archivo, aparecerá en la parte de arriba un botón el cual dice “Generar resumen de audio”, presiónelo y comenzará la carga.

Esto tomará unos minutos, tal como se había comentado; sin embargo, un estimado se aproxima entre los cinco y diez minutos, pero el resultado sorprende.

Pruebas realizadas para generar un pódcast

En el ejemplo realizado por SEMANA, se utilizó un archivo bloc de notas, el cual contenía seis pestañas, en las cuales cada una señalaba un texto diferente sobre prompts para usar la IA y el resultado del pódcast fueron dos locutores señalando la importancia del uso de la inteligencia artificial y de cómo es de significativo aprender a comunicarse bien con los chatbots para tener mejores resultados.