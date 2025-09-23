HBO Max aumentará sus precios de suscripción: así cambiaría la experiencia de los usuarios

HBO Max ha efectuado una nueva subida de precio en las tarifas de los planes de suscripción de la plataforma, que entrarán en vigor a partir del próximo jueves, 23 de octubre, para todos los usuarios en España y aumentarán la tarifa estándar a los 10,99 (alrededor de 49.000 mil pesos colombianos) euros mensuales o 109 euros anuales (alrededor de 495.000 mil pesos colombianos).

La compañía anunció una subida de precios para los nuevos usuarios de la plataforma de contenido en streaming en mayo de este año, sin embargo, ahora las tarifas también aumentarán para los usuarios con suscripciones más antiguas.

HBO Max ha efectuado una nueva subida de precio en las tarifas de los planes de suscripción de la plataforma. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En este sentido, HBO Max detalló que comenzará a aplicar nuevas tarifas para los usuarios en España, aumentando el plan básico con anuncios a 6,99 euros mensuales, el plan estándar a 10,99 euros al mes (frente a los 9,99 euros que costaba anteriormente) y el plan Premium con contenido en 4K a 15,99 euros al mes (alrededor de 73.000 mil pesos colombianos). El plan anual, por su parte, ha ascendido a 109 euros al año, diez euros más que el precio anterior (99,90 euros anuales).

Así lo compartió en un correo electrónico enviado a los usuarios suscritos a la plataforma, donde explicó que este aumento en las tarifas se lleva a cabo para “poder seguir invirtiendo en contenido de calidad” y en la experiencia de producto que se esfuerzan por ofrecer a los clientes. Todo ello, motivado por el precio de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto.

Plataforma de streaming, HBO Max. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

Se debe tener en cuenta que, para aquellos usuarios que dispongan de la tarifa de descuento con una reducción del 50%, mantendrán dicha rebaja, que se aplicará a las nuevas tarifas anunciadas. Así, con el 50% aplicado, el plan básico costará 3,49 euros al mes, el plan estándar 5,49 euros mensuales y el plan Premium 7,99 euros al mes.