HBO Max aumentará sus precios de suscripción: así cambiaría la experiencia de los usuarios

La compañía ya había anunciado una subida de precios para los nuevos usuarios de la plataforma de contenido en streaming en mayo de este año.

Redacción Tecnología
23 de septiembre de 2025, 6:21 p. m.
HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.
HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

HBO Max ha efectuado una nueva subida de precio en las tarifas de los planes de suscripción de la plataforma, que entrarán en vigor a partir del próximo jueves, 23 de octubre, para todos los usuarios en España y aumentarán la tarifa estándar a los 10,99 (alrededor de 49.000 mil pesos colombianos) euros mensuales o 109 euros anuales (alrededor de 495.000 mil pesos colombianos).

La compañía anunció una subida de precios para los nuevos usuarios de la plataforma de contenido en streaming en mayo de este año, sin embargo, ahora las tarifas también aumentarán para los usuarios con suscripciones más antiguas.

HBO logo photo illustration in Tehatta, West Bengal, India on 9 August 2021. With the rapidly increasing demand for OTT content in India, Warner Bros is all set to bring their video-on-demand streaming service, HBO Max, to India. HBO Max was launched in the US last year in the month of May and has since garnered 40.6 million paid subscribers. (Photo Illustration by Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)
HBO Max ha efectuado una nueva subida de precio en las tarifas de los planes de suscripción de la plataforma.

En este sentido, HBO Max detalló que comenzará a aplicar nuevas tarifas para los usuarios en España, aumentando el plan básico con anuncios a 6,99 euros mensuales, el plan estándar a 10,99 euros al mes (frente a los 9,99 euros que costaba anteriormente) y el plan Premium con contenido en 4K a 15,99 euros al mes (alrededor de 73.000 mil pesos colombianos). El plan anual, por su parte, ha ascendido a 109 euros al año, diez euros más que el precio anterior (99,90 euros anuales).

Contexto: La versión gratuita de Spotify recibe mejoras que antes eran Premium: así se renueva la experiencia musical

Así lo compartió en un correo electrónico enviado a los usuarios suscritos a la plataforma, donde explicó que este aumento en las tarifas se lleva a cabo para “poder seguir invirtiendo en contenido de calidad” y en la experiencia de producto que se esfuerzan por ofrecer a los clientes. Todo ello, motivado por el precio de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto.

Las 10 mejores series de HBO Max.
Plataforma de streaming, HBO Max.

Se debe tener en cuenta que, para aquellos usuarios que dispongan de la tarifa de descuento con una reducción del 50%, mantendrán dicha rebaja, que se aplicará a las nuevas tarifas anunciadas. Así, con el 50% aplicado, el plan básico costará 3,49 euros al mes, el plan estándar 5,49 euros mensuales y el plan Premium 7,99 euros al mes.

*Con información de Europa Press.

