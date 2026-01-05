Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Hollow Knight: Silksong, desarrollado por Team Cherry, ha sido galardonado con el premio a ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025, superando a otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33 y Kingdom Come Deliverance II. Además, obtuvo el reconocimiento en la categoría de ‘Mejor Juego Difícil’.

Valve anunció los ganadores de sus premios anuales, cuyos resultados dependen de la votación de la comunidad durante las rebajas de invierno de Steam. En esta edición, Hollow Knight: Silksong se destacó por ser el juego favorito de la mayoría de los jugadores, imponiéndose a otros finalistas como Clair Obscur: Expedition 33 —ganador del premio el año pasado—, Kingdom Come Deliverance II, ARC Raiders y Dispatch.

Su modo multijugador “adictivo” ofrece interacción y rejugabilidad, según Steam. Foto: Getty Images

El título Metroidvania lanzado en septiembre de 2025 fue reconocido por su jugabilidad inmersiva y un modo multijugador “adictivo”, según detalló Steam. Su dificultad desafiante le valió también el premio a ‘Mejor Juego Difícil’, destacando las mecánicas que premian la perseverancia de los jugadores.

Por su parte, Clair Obscur: Expedition 33, que se alzó como GOTY en los The Game Awards, recibió el premio a la ‘Mejor Banda Sonora’ en los Steam Awards. Hades II fue reconocido como ‘Mejor juego en Steam Deck’, permitiendo disfrutar de sus aventuras de rol en cualquier lugar.

Otros galardonados incluyen a Silent Hill f, premiado por su ‘Estilo Visual Excepcional’, superando a títulos como Doom: The Dark Ages y Final Fantasy VII Rebirth. En la categoría ‘Jugabilidad más Innovadora’, el más votado fue ARC Raiders, mientras que Dispatch se llevó el reconocimiento como ‘Juego Excepcional con Buena Trama’. Para quienes buscan una experiencia más relajada, RV There Yet? fue elegido como ‘Siéntate y Relájate’.

Ganador del premio ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025. Foto: Getty Images

Finalmente, Baldur’s Gate 3 recibió el premio ‘Con Amor y Dedicación’, destacando el esfuerzo de sus desarrolladores y la expansión continua de contenido. PEAK fue reconocido como ‘Mejor con Amigos’, y The Midnight Walk, de MoonHood, se llevó el título de ‘Juego de RV del Año’.

*Con información de Europa Press