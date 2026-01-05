Tecnología

Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Destacado por su jugabilidad inmersiva, que combina exploración, combate preciso y narrativa ambiental.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 5:21 p. m.
Destacado por jugabilidad inmersiva, modo multijugador adictivo y mecánicas desafiantes que premian la perseverancia.
Destacado por jugabilidad inmersiva, modo multijugador adictivo y mecánicas desafiantes que premian la perseverancia. Foto: Getty Images

Hollow Knight: Silksong, desarrollado por Team Cherry, ha sido galardonado con el premio a ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025, superando a otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33 y Kingdom Come Deliverance II. Además, obtuvo el reconocimiento en la categoría de ‘Mejor Juego Difícil’.

Valve anunció los ganadores de sus premios anuales, cuyos resultados dependen de la votación de la comunidad durante las rebajas de invierno de Steam. En esta edición, Hollow Knight: Silksong se destacó por ser el juego favorito de la mayoría de los jugadores, imponiéndose a otros finalistas como Clair Obscur: Expedition 33 —ganador del premio el año pasado—, Kingdom Come Deliverance II, ARC Raiders y Dispatch.

Una reciente filtración reveló los valores de lanzamiento de la ROG Xbox Ally y su versión avanzada, la Ally X.
Su modo multijugador “adictivo” ofrece interacción y rejugabilidad, según Steam. Foto: Getty Images

El título Metroidvania lanzado en septiembre de 2025 fue reconocido por su jugabilidad inmersiva y un modo multijugador “adictivo”, según detalló Steam. Su dificultad desafiante le valió también el premio a ‘Mejor Juego Difícil’, destacando las mecánicas que premian la perseverancia de los jugadores.

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Por su parte, Clair Obscur: Expedition 33, que se alzó como GOTY en los The Game Awards, recibió el premio a la ‘Mejor Banda Sonora’ en los Steam Awards. Hades II fue reconocido como ‘Mejor juego en Steam Deck’, permitiendo disfrutar de sus aventuras de rol en cualquier lugar.

Tecnología

Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

Tecnología

Alerta en el espacio: Starlink reduce la órbita de miles de satélites para evitar una catástrofe

Tecnología

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Tecnología

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

Tecnología

El cielo de enero traerá un visitante: ¿cuándo se podrá observar el cometa 24P/Schaumasse?

Tecnología

Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

Tecnología

Epsilon: la misión espacial de la ESA que promueve la igualdad de género y contará con la astronauta Sophie Adenot

Tecnología

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Gente

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

Tecnología

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

Otros galardonados incluyen a Silent Hill f, premiado por su ‘Estilo Visual Excepcional’, superando a títulos como Doom: The Dark Ages y Final Fantasy VII Rebirth. En la categoría ‘Jugabilidad más Innovadora’, el más votado fue ARC Raiders, mientras que Dispatch se llevó el reconocimiento como ‘Juego Excepcional con Buena Trama’. Para quienes buscan una experiencia más relajada, RV There Yet? fue elegido como ‘Siéntate y Relájate’.

Ganador del premio ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025.
Ganador del premio ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025. Foto: Getty Images

Finalmente, Baldur’s Gate 3 recibió el premio ‘Con Amor y Dedicación’, destacando el esfuerzo de sus desarrolladores y la expansión continua de contenido. PEAK fue reconocido como ‘Mejor con Amigos’, y The Midnight Walk, de MoonHood, se llevó el título de ‘Juego de RV del Año’.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

La medida afecta a televisores inteligentes de marcas ampliamente reconocidas.

Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

Científicos usan los satélites como un recurso para recolectar información valiosa para sus estudios.

Alerta en el espacio: Starlink reduce la órbita de miles de satélites para evitar una catástrofe

Destacado por jugabilidad inmersiva, modo multijugador adictivo y mecánicas desafiantes que premian la perseverancia.

Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento.

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas.

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

El cometa 24P/Schaumasse.

El cielo de enero traerá un visitante: ¿cuándo se podrá observar el cometa 24P/Schaumasse?

Esta función limita el nivel máximo de carga con el fin de reducir la presión sobre las celdas internas y minimizar el desgaste progresivo del componente.

Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.

Epsilon: la misión espacial de la ESA que promueve la igualdad de género y contará con la astronauta Sophie Adenot

"Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", explicó el experto.

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes.

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

Noticias Destacadas