IA vs. pensamiento crítico | Experto habló en SEMANA: “Ya no se trata solo de interpretar”

Hoy en día, muchas personas perciben la inteligencia artificial (IA) como un asunto relacionado con máquinas, opuesto a lo humano. Sin embargo, aunque “cada individuo se siente mejor, incluso más inteligente al usarla (...), el problema es que todos lo estamos haciendo: nosotros, nuestros competidores, todo el mundo. Así que el promedio se ha elevado, pero sigue siendo eso: un promedio. La idea es sacar a la gente de ese promedio y fomentar el pensamiento crítico, para que sea el componente humano —y no la inteligencia artificial— el que continúe generando valor".

Quien lo cuenta es Carlos Payares, Chief Strategy and Data Officer de Omnicom Media Group (OMG) Latinoamérica, con más de 22 años de experiencia en publicidad.

En ese contexto, las personas suelen hacer uso de herramientas con IA para resolver sus dudas, pero es fundamental incorporar otras capas, como el pensamiento crítico. Allí, es donde Payares hace énfasis en la importancia de no aceptar completamente la información de forma pasiva , sino que las personas sean capaces de analizar, identificar patrones y cuestionar lo que recibe, incluso cuando proviene de esta tecnología.

Luego, agregó que: “Necesitamos gente con un cerebro que sea capaz de organizar patrones de la información a la que está expuesta, incluso cosas de la inteligencia artificial, y sobre eso, genere una especie de rebelión de que no ‘trague’ todo lo que le está entregando la inteligencia artificial ”.

Carlos Payares, Chief Strategy and Data Officer de OMG Latinoamérica. | Foto: Cortesía OMG Latinoamérica.

Ante esto, Omni, la plataforma exclusiva de orquestación de marketing con inteligencia artificial desarrollada por OMG, se posiciona como un puente entre las estrategias tradicionales y las nuevas dinámicas impulsadas por la IA. Su valor diferencial radica en combinar el conocimiento humano con la precisión de la inteligencia artificial, permitiendo a las marcas no solo adaptarse al entorno digital actual, sino anticiparse a él y generar valor desde lo humano con herramientas avanzadas.

“Ahora, con la inteligencia artificial, hemos desarrollado agentes: piezas de código o algoritmos diseñados para cumplir tareas específicas utilizando IA. Por ejemplo, comprender en profundidad al consumidor y generar narrativas de forma más humana. Ya no se trata solo de interpretar tablas de datos, sino de construir historias que inspiren soluciones de medios y comunicación mucho más innovadoras , capaces de revelar ideas que antes pasaban desapercibidas”, precisó Carlos Payares.

Adicionalmente, el estratega hace referencia a que, esta tecnología busca impulsar el pensamiento crítico, el escepticismo y la creatividad humana para no depender únicamente de la inteligencia artificial, que aunque es precisa y disciplinada, tiende a lo predecible. La verdadera innovación en comunicación surge del entendimiento profundo de las emociones humanas, algo que solo las personas pueden aportar para crear mensajes auténticos y significativos.

“Queremos elevar a las personas, retarlos a través del pensamiento crítico, fomentar una sana rebeldía, ese cinismo y hasta frivolidad con la que hay que ver el mundo. No basta con quedarse en lo que dice la inteligencia artificial, que hasta ahora ha demostrado ser complaciente, precisa y disciplinada, y de eso no salen cosas nuevas, sale la norma. Por eso, necesitamos ese elemento humano precisamente para sacarnos de ese mundo tan juicioso: crear mensajes que conmueven, que seducen, que conectan emocionalmente con las personas a cosas que representan la magia de esta profesión, que es generar mensajes que seducen, que apasionan a la gente, no necesariamente una promoción bien escrita. Eso es lo que da GPT, mensajes bien escritos, pero necesitamos a la gente que entiende la naturaleza humana de los consumidores”, manifestó en diálogo con SEMANA.