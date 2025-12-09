Suscribirse

Justin Bieber estalla fuertemente contra Apple por un botón de iPhone: “Les voy a hacer una llave de estrangulamiento”

La molestia de Justin Bieber con una función del iPhone generó un intenso debate en redes.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 9:34 p. m.
El artista expuso su frustración por una función que detiene su música sin querer.
Una publicación del cantante sobre el teclado del iPhone encendió miles de reacciones. | Foto: Getty Images / Canva

Justin Bieber estalló contra un botón de iPhone, tema que terminó convirtiéndose viral a través de redes, pues el cantante en sus palabras, cargadas de molestia y humor ácido, crearon un eco entre sus seguidores, quienes aprovecharon el impulso para exponer sus propios desacuerdos con ciertos aspectos del celular de Apple.

El punto de partida fue una publicación que el cantante compartió en X e Instagram, donde señaló a través de una captura de pantalla el teclado del iPhone y rodeó en rojo el botón que lo había sacado de sus casillas, en el texto compartido con la captura, comentó que, esta función arruinaba su experiencia musical cada vez que se activaba sin querer.

En su mensaje, Bieber escribió de manera contundente y probablemente con algo de ironía:

“Si presiono este botón de dictado después de enviar un mensaje de texto y emite un pitido y detiene mi música una vez más. Voy a encontrar a todos en Apple y ponerles una llave de estrangulamiento trasera. Incluso si desactivo el dictado, de alguna manera activé la nota de voz. El botón de envío no debe tener múltiples funciones en el mismo lugar”.

La publicación superó las 40 millones de visualizaciones y desató miles de reacciones que iban desde la comprensión hasta el humor, varios usuarios comentaron que no tiene sentido tener dos accesos al dictado tan juntos, especialmente cuando la función cambia según la última acción del usuario, mientras que otros aprovecharon para bromear enviando memes sobre la “llave de estrangulamiento” mencionada por el cantante.

Contexto: Apple apaga definitivamente uno de sus iPhone baratos: entra a la lista de “descontinuados en todo el mundo”

Usuarios respaldan la queja de Bieber y suman otras críticas

La queja del artista sirvió como catalizador para que muchos expresaran sus propias frustraciones acumuladas.

Entre las respuestas también surgieron comentarios señalando problemas adicionales del ecosistema Apple en donde algunos comentarios destacaron que hay aspectos de la navegación de Safari que deberían simplificarse, como la necesidad de múltiples toques para cambiar de pestaña en Safari.

Se dice que Apple recomendó a sus clientes suprimir Google Chrome, pero una publicidad ingeniosa aclara su enfoque en la privacidad.
Noticias afirman que Apple exhortó a borrar Google Chrome, pero un anuncio creativo desmiente una orden directa y promueve la seguridad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta ola de opiniones abrió la puerta a especulaciones sobre posibles cambios en la futura versión de iOS 27, Applesfera plantea que Apple podría considerar ajustes tras la repercusión del mensaje, especialmente si una figura global asegura que un detalle del sistema interrumpe su música y complica su uso diario.

No sería descabellado que, en una próxima presentación de software, la compañía haga algún gesto que responda indirectamente a este episodio.

