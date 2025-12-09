Justin Bieber estalla fuertemente contra Apple por un botón de iPhone: “Les voy a hacer una llave de estrangulamiento”

Justin Bieber estalló contra un botón de iPhone, tema que terminó convirtiéndose viral a través de redes, pues el cantante en sus palabras, cargadas de molestia y humor ácido, crearon un eco entre sus seguidores, quienes aprovecharon el impulso para exponer sus propios desacuerdos con ciertos aspectos del celular de Apple.

El punto de partida fue una publicación que el cantante compartió en X e Instagram, donde señaló a través de una captura de pantalla el teclado del iPhone y rodeó en rojo el botón que lo había sacado de sus casillas, en el texto compartido con la captura, comentó que, esta función arruinaba su experiencia musical cada vez que se activaba sin querer.

En su mensaje, Bieber escribió de manera contundente y probablemente con algo de ironía:

“Si presiono este botón de dictado después de enviar un mensaje de texto y emite un pitido y detiene mi música una vez más. Voy a encontrar a todos en Apple y ponerles una llave de estrangulamiento trasera. Incluso si desactivo el dictado, de alguna manera activé la nota de voz. El botón de envío no debe tener múltiples funciones en el mismo lugar”.

If I hit this dictation button after sending a text and it beeps and stops my music one more time,



I’m gonna find everyone at apple and put them in a rear naked choke hold



Even if I turn off dictation I somehow hit the voice note thing



The send button should not have multiple… pic.twitter.com/9R0oKw239L — Justin Bieber (@justinbieber) December 6, 2025

La publicación superó las 40 millones de visualizaciones y desató miles de reacciones que iban desde la comprensión hasta el humor, varios usuarios comentaron que no tiene sentido tener dos accesos al dictado tan juntos, especialmente cuando la función cambia según la última acción del usuario, mientras que otros aprovecharon para bromear enviando memes sobre la “llave de estrangulamiento” mencionada por el cantante.

For those wondering what a "rear baked choke hold" looks like 😂 pic.twitter.com/NbE9M8kKw5 — Tayo Oviosu 🗽 (@oviosu) December 6, 2025

Usuarios respaldan la queja de Bieber y suman otras críticas

La queja del artista sirvió como catalizador para que muchos expresaran sus propias frustraciones acumuladas.

Entre las respuestas también surgieron comentarios señalando problemas adicionales del ecosistema Apple en donde algunos comentarios destacaron que hay aspectos de la navegación de Safari que deberían simplificarse, como la necesidad de múltiples toques para cambiar de pestaña en Safari.

Noticias afirman que Apple exhortó a borrar Google Chrome, pero un anuncio creativo desmiente una orden directa y promueve la seguridad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta ola de opiniones abrió la puerta a especulaciones sobre posibles cambios en la futura versión de iOS 27, Applesfera plantea que Apple podría considerar ajustes tras la repercusión del mensaje, especialmente si una figura global asegura que un detalle del sistema interrumpe su música y complica su uso diario.